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Yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemi faaliyete geçti! 6 bin 551 hız ihlali tespit etti...

Yapay Zeka Destekli Yeni Mobil Hız Tespit Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yollarda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu sistem, aşırı hızın neden olduğu kazaları önlemek ve trafik güvenliğini artırmak için önemli bir adım olarak tanımlanıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu teknoloji, cezasız kalmayacak hız ihlallerini tespit ederek sürücülerin daha bilinçli hareket etmelerini sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 17:12
Yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemi faaliyete geçti! 6 bin 551 hız ihlali tespit etti...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yerli ve milli yapay zekâ destekli mobil sistem, trafik güvenliğini artırmak için yollarda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu yeni sistem, hız ihlallerini anlık olarak tespit ederek cezasız kalmalarını önlemeyi hedefliyor.

yapay zeka hız tespit

Teknolojik İlerleme

Yapay zekâ teknolojisiyle donatılan bu yeni nesil mobil cihazları, Radarsan Radar Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen yerli hız tespit cihazlarıyla entegre edilerek geliştirilmiştir. Operatör gerektirmeyen bu sistem, tüm hava koşullarında ve günün her saatinde araçların plaka, araç tipi ve hız bilgilerini anlık olarak tespit edebilme özelliğine sahiptir.

Tespit edilen her hız ihlali, fotoğraf ve geçiş zamanıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü'ne iletilmekte ve trafik ekipleri tarafından anlık değerlendirilmektedir. Bu sayede, hız sınırlarını aşan sürücülere yönelik cezalar daha etkin bir şekilde uygulanabilecektir.

Pilot Uygulamalar ve İlk Sonuçlar

Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Niğde gibi 5 pilot ilde başlatılan uygulamalar sonucunda, sadece 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 6 bin 551 hız ihlali tespit edilmiştir. Bu uygulamalar, sistemin etkinliğini ve ihtiyaç duyulan düzenlemeleri belirlemede önemli bir rol oynamaktadır.

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