Yapay Zeka Destekli Radarlar: Askeri Radar ve Sınır Güvenliğinde Yeni Dönem

Yapay Zeka Destekli Radarlar Zirvede Öne Çıktı

MÜSİAD Ankara Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle 7-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Zirvede, geleneksel radar sistemlerinin yerini öğrenen, analiz eden ve saniyeler içinde karar verebilen yapay zeka destekli çözümlerin önemi vurgulandı.

Zirvede Öne Çıkan Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Muhammet Sami Ulukavak, panel moderatörü olarak yaptığı konuşmada yapay zeka destekli radarların yükselişine dikkat çekti. Ulukavak, "Birleşmiş Milletler'e göre savunma teknolojilerinde yapılan yatırım 2 trilyon doları aşmış durumda. Bunun 300 milyar dolardan fazlası yapay zeka tabanlı sistemlere ayrılıyor. Geçen yıl ABD Savunma Bakanlığının yayınladığı rapora göre ise yapay zeka sayesinde radar sistemlerinin hedef tanıma doğruluğu yüzde 85'lerden yüzde 98'lere çıkmış durumda. Bu da radar ve benzer algılama sistemlerinde yapay zekanın önemini gösteriyor." dedi.

Veri Yoğunluğunda Yapay Zeka Gerekliliği

ASELSAN Radar Sistem Mühendisliği Direktörü Dr. Ülkü Doyuran, savaş ortamlarında çok fazla verinin işlendiğini ve tüm sistemlerin birbirine bağlanmasının elzem olduğunu belirtti. Doyuran, "Karar destekli otokontrol, silah yönlendirme gibi görevleri düşününce yoğun bir verinin sağlıklı şekilde işlenmesi gerekiyor. Yapay zeka, çok fazla verinin olduğu ve operatörde yoğunluğa neden olabilecek ortamlarda bize doğru çözümler veriyor." ifadelerini kullandı.

Doyuran ayrıca, yeni savaş ortamlarında ortaya çıkabilecek tahmin edilemeyen etkiler için yapay zekanın veri işlemeye yüksek oranda katkı sağlayabileceğini; tehdit sınıflandırma ve yetki sınıflandırma gibi konularda yapay zekanın kullanımının kolay ve etkili olduğunu aktardı. Bununla birlikte, operasyonların kritik anlarında yapay zekaya yaklaşımın dikkatli ve belirli bir şüphe seviyesinde olması gerektiğini vurguladı.

Elektronik Harpta Yeni Tehditler ve Yapay Zeka

RST Teknoloji Mühendislik ve AR-GE Genel Müdür Yardımcısı Dr. Okan Mert Yücedağ, elektronik harp ortamında radarın temel unsurlardan biri haline geleceğini belirtti. Yücedağ, "Günümüzde elektromanyetik spektrumda çok fazla doluluk var. En önemli kısmı jammer'lar/karıştırıcı sistemler. Fakat artık değişen elektronik harp ortamında karıştırıcı sistemlerin de dönüşeceğini göreceğiz. Yakın gelecekte görebileceğimiz, radara sahte hedef algılatma durumu ortaya çıkabilir. Elektromanyetik spektrumu bastırarak radarı çalışmaz hale getirmek yerine, radarı sahte hedef olarak göstererek etki menzilini değiştirebilir veya enerjisini ve zamanını başka yerlere harcamasına neden olabilir. Bu tür tehditlere karşı gelişmiş yapay zekaların elektronik harp ortamında eğitilmesinin önemi daha çok ortaya çıkacaktır." şeklinde konuştu.

Uygulama Alanları ve Gelecek Perspektifi

Meteksan Savunma Radar Sistemleri Teknik Lideri Cesur Karabacak, radar sistemlerinde her hedefin kendine özgü hareketi olduğunu ve yapay zekanın bu hedefleri tanıma konusunda etkili destek sağladığını belirtti. Karabacak, askeri alanda hedef tanıma, insan ve hayvan ayrımı ile hareket tespiti çalışmalarında yapay zekaların eğitildiğini, ayrıca sağlık alanında hastane içi kazaları tespit edebilecek ve bina içi hareket tespiti için kullanılabilecek yapay zekalar üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Sonuç olarak, zirvede yapay zeka destekli radar teknolojilerinin savunmada doğruluk, veri işleme ve elektronik harp ortamında tehditlere karşı dayanıklılık sağlama açısından kritik bir rol oynayacağı vurgulandı.

