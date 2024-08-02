Yapay Zeka Destekli Sulama Sistemi ile Tarımda Verim Artışı ve Enerji Tasarrufu

Yapay Zeka ile Tarımda Yenilikçi Yaklaşım

Elektrik mühendisliği alanında uzman Fatma Aktaş, geliştirdikleri yapay zeka destekli sulama sisteminin, tarımda suyun etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olduğunu belirtti. Aktaş, bu sistemin doğru zamanda yeterli su verilmesini sağlayarak verimliliği %30 ila %60 oranında artırdığını ifade etti.

Akıllı Sulama Sistemleri ve Sürdürülebilir Tarım

Su tasarrufu geliştirmeyi amaçlayan akıllı sulama sistemleri, bitkilerin ihtiyacı olan suyu belirleyerek gereksiz israfı önlüyor. E-Sular şirketinin kurucu ortağı ve mühendis Aktaş, son beş yılda Türkiye ve Azerbaycan'da çiftçilere ileri teknoloji çözümleri sunduklarını duyurdu.

Türkiye'nin yıllık su tüketiminin büyük bir kısmının tarımda harcandığını hatırlatan Aktaş, yapılan israfın boyutlarını şöyle ifade etti: "Sanayi ve evlerde bir buçuk yılda tükettiğimiz suyu tarımda bir yılda israf ediyoruz." Bu durumu değiştirmek için geliştirdikleri sistemlerin formladıkları hedeflere katkı sunduğunu belirtti.

Verim ve Enerji Tasarrufu

Yapay zeka destekli sulama sistemlerinin çiftçilere sağladığı avantajlar arasında, tarımsal arazide bulunan su kaynaklarının etkili yönetimi ve enerji tasarrufu da öne çıkıyor. Aktaş, bir işletmede 7 kuyunun yönetimiyle %30 enerji tasarrufu sağladıklarını belirtti.

Mobil Uygulama ile Uzaktan Kontrol

Sistem, kullanıcıların mobil uygulama üzerinden toprak nemi, sıcaklık ve diğer verileri takip etmelerini sağlıyor. Bu sayede çiftçiler, sulama sürecini yönetirken zaman ve maliyet kaybını minimize edebiliyorlar.

Kullanıcı Deneyimi Örneği

Gürcan Balcı, 1300 dekarlık bir alanda kullandığı sulama sisteminin pratik ve etkili olduğunu belirtti. Mobil uygulama sayesinde sulama işlemlerini hızlıca kontrol edebiliyor ve ihtiyacı olan suyu tam zamanında bitkilerine ulaştırabiliyor.