Yapay Zeka ile Görme Engellilerin Alışverişi Kolaylaşıyor

Görme Engelli Öğretmenden Yapay Zeka Yorumları

Görme engelli öğretmen Ayşegül Taşgın, yapay zekanın görüntü tanıma özelliği ile alışveriş yapmanın keyfine vardığını belirtti. Taşgın, "Pazardaki meyvenin taze mi çürük mü olduğunu betimliyor. Bu, adeta gören bir göz oluyor" dedi.

Yenilikler Günlük Hayatı Kolaylaştırıyor

Görme engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen teknolojik gelişmeler, her alanda etkisini gösteriyor. ChatGPT'nin kamera özelliği, markette, pazarda veya kıyafet alışverişinde bağımsız deneyimler sunuyor. Ankara'da yaşayan Ayşegül (32) ve Emre Taşgın (35) çifti, bu yapay zeka teknolojisini değerlendirdi.

Bağımsız Alışveriş Deneyimi