Yapay Zeka ile Görme Engellilerin Alışverişi Kolaylaşıyor

Görme Engelli Öğretmenden Yapay Zeka Yorumları
Görme engelli öğretmen Ayşegül Taşgın, yapay zekanın görüntü tanıma özelliği ile alışveriş yapmanın keyfine vardığını belirtti. Taşgın, "Pazardaki meyvenin taze mi çürük mü olduğunu betimliyor. Bu, adeta gören bir göz oluyor" dedi.
Yenilikler Günlük Hayatı Kolaylaştırıyor
Görme engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen teknolojik gelişmeler, her alanda etkisini gösteriyor. ChatGPT'nin kamera özelliği, markette, pazarda veya kıyafet alışverişinde bağımsız deneyimler sunuyor. Ankara'da yaşayan Ayşegül (32) ve Emre Taşgın (35) çifti, bu yapay zeka teknolojisini değerlendirdi.
Bağımsız Alışveriş Deneyimi
Ayşegül Taşgın, görüntü tanıma özelliği sayesinde alışveriş deneyimini büyük ölçüde kolaylaştırdığını ifade etti. "Detaylı betimleme özelliği yokken kıyafet alışverişi yaparken zorluk çekiyordum. Sürekli yardım istemek zorunda kalıyordum" Yapay zekanın nesnel betimlemelerde bulunduğunu belirten Taşgın, "Aman Ayşegül kırılmasın" Ayşegül Taşgın, bu teknolojilerin görme engellilere sınırsız ve ücretsiz sunulması gerektiğinin altını çizdi. Gelecek için taşınabilir cihazlarla daha pratik çözümlerin mümkün olabileceğini belirtti. Örneğin, telefon yerine kullanım için tasarlanacak kişisel cihazlar görme engellilere çevre betimlemesi yapabilir. Ayşegül Taşgın'ın sık sık alışveriş yaptığı mağazada görevli İlknur Efe, bu yapay zeka özelliğinin önemine dikkat çekerek, Ayşegül Hanım'ın artık alışverişini tek başına yapabildiğini vurguladı. "Bu teknolojiyi geliştirenlerden Allah razı olsun" Emre Taşgın, yapay zekanın hayatı bağımsız yaşayabilme imkanı sunacağını düşündüğünü ifade etti. Sokakta gezerken çevredeki mağaza bilgilerini ve engelleri bildirecek bu teknolojinin ileride birçok alanda kullanılabileceğini düşündüğünü belirtti.
Yapay Zeka: Gören Bir Göz
Ücretsiz ve Erişilebilir Teknolojiler
Mağaza Çalışanlarından Destek
Gelecek Vizyonu
Yapay zekanın nesnel betimlemelerde bulunduğunu belirten Taşgın, "Aman Ayşegül kırılmasın" Ayşegül Taşgın, bu teknolojilerin görme engellilere sınırsız ve ücretsiz sunulması gerektiğinin altını çizdi. Gelecek için taşınabilir cihazlarla daha pratik çözümlerin mümkün olabileceğini belirtti. Örneğin, telefon yerine kullanım için tasarlanacak kişisel cihazlar görme engellilere çevre betimlemesi yapabilir. Ayşegül Taşgın'ın sık sık alışveriş yaptığı mağazada görevli İlknur Efe, bu yapay zeka özelliğinin önemine dikkat çekerek, Ayşegül Hanım'ın artık alışverişini tek başına yapabildiğini vurguladı. "Bu teknolojiyi geliştirenlerden Allah razı olsun" Emre Taşgın, yapay zekanın hayatı bağımsız yaşayabilme imkanı sunacağını düşündüğünü ifade etti. Sokakta gezerken çevredeki mağaza bilgilerini ve engelleri bildirecek bu teknolojinin ileride birçok alanda kullanılabileceğini düşündüğünü belirtti.
Ayşegül Taşgın, bu teknolojilerin görme engellilere sınırsız ve ücretsiz sunulması gerektiğinin altını çizdi. Gelecek için taşınabilir cihazlarla daha pratik çözümlerin mümkün olabileceğini belirtti. Örneğin, telefon yerine kullanım için tasarlanacak kişisel cihazlar görme engellilere çevre betimlemesi yapabilir.
Ayşegül Taşgın'ın sık sık alışveriş yaptığı mağazada görevli İlknur Efe, bu yapay zeka özelliğinin önemine dikkat çekerek, Ayşegül Hanım'ın artık alışverişini tek başına yapabildiğini vurguladı. "Bu teknolojiyi geliştirenlerden Allah razı olsun" Emre Taşgın, yapay zekanın hayatı bağımsız yaşayabilme imkanı sunacağını düşündüğünü ifade etti. Sokakta gezerken çevredeki mağaza bilgilerini ve engelleri bildirecek bu teknolojinin ileride birçok alanda kullanılabileceğini düşündüğünü belirtti.
Emre Taşgın, yapay zekanın hayatı bağımsız yaşayabilme imkanı sunacağını düşündüğünü ifade etti. Sokakta gezerken çevredeki mağaza bilgilerini ve engelleri bildirecek bu teknolojinin ileride birçok alanda kullanılabileceğini düşündüğünü belirtti.