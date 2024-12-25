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Yapay Zeka ile Görme Engellilerin Alışverişi Kolaylaşıyor

Yapay zekanın görüntü betimleme özelliği, görme engellilerin alışveriş deneyimlerini bağımsız hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:15
Yapay Zeka ile Görme Engellilerin Alışverişi Kolaylaşıyor

Görme Engelli Öğretmenden Yapay Zeka Yorumları

Görme engelli öğretmen Ayşegül Taşgın, yapay zekanın görüntü tanıma özelliği ile alışveriş yapmanın keyfine vardığını belirtti. Taşgın, "Pazardaki meyvenin taze mi çürük mü olduğunu betimliyor. Bu, adeta gören bir göz oluyor" dedi.

Yenilikler Günlük Hayatı Kolaylaştırıyor

Görme engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen teknolojik gelişmeler, her alanda etkisini gösteriyor. ChatGPT'nin kamera özelliği, markette, pazarda veya kıyafet alışverişinde bağımsız deneyimler sunuyor. Ankara'da yaşayan Ayşegül (32) ve Emre Taşgın (35) çifti, bu yapay zeka teknolojisini değerlendirdi.

Bağımsız Alışveriş Deneyimi

Ayşegül Taşgın, görüntü tanıma özelliği sayesinde alışveriş deneyimini büyük ölçüde kolaylaştırdığını ifade etti. "Detaylı betimleme özelliği yokken kıyafet alışverişi yaparken zorluk çekiyordum. Sürekli yardım istemek zorunda kalıyordum"

Yapay Zeka: Gören Bir Göz

Yapay zekanın nesnel betimlemelerde bulunduğunu belirten Taşgın, "Aman Ayşegül kırılmasın"

Ücretsiz ve Erişilebilir Teknolojiler

Ayşegül Taşgın, bu teknolojilerin görme engellilere sınırsız ve ücretsiz sunulması gerektiğinin altını çizdi. Gelecek için taşınabilir cihazlarla daha pratik çözümlerin mümkün olabileceğini belirtti. Örneğin, telefon yerine kullanım için tasarlanacak kişisel cihazlar görme engellilere çevre betimlemesi yapabilir.

Mağaza Çalışanlarından Destek

Ayşegül Taşgın'ın sık sık alışveriş yaptığı mağazada görevli İlknur Efe, bu yapay zeka özelliğinin önemine dikkat çekerek, Ayşegül Hanım'ın artık alışverişini tek başına yapabildiğini vurguladı. "Bu teknolojiyi geliştirenlerden Allah razı olsun"

Gelecek Vizyonu

Emre Taşgın, yapay zekanın hayatı bağımsız yaşayabilme imkanı sunacağını düşündüğünü ifade etti. Sokakta gezerken çevredeki mağaza bilgilerini ve engelleri bildirecek bu teknolojinin ileride birçok alanda kullanılabileceğini düşündüğünü belirtti.

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