Yapay Zeka ile Orman Yangınları Kontrol Altına Alınacak

Orman Yangınları İçin Yenilikçi Çözüm

Bilim insanları, orman yangınlarının ilerleyişini tahmin etmek amacıyla cWGAN adında yenilikçi bir yapay zeka modeli geliştirdi. Science Daily dergisinde yer alan habere göre, özellikle ABD’nin Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden gelen araştırmacılar, modelin geliştirilmesinde geçmişte elde edilen uydu görüntülerini baz aldı.

Veri Kullanımı ve Modelin İşleyişi

Yeni yapay zeka modeli cWGAN, uydu verilerini analiz ederek yangınların hangi yöne ilerleyeceğini, yoğunluğunu ve hızını başarıyla tahmin etmektedir. Araştırmacılar, bu modelin özellikle son Kaliforniya orman yangınlarında kullanıldığını ve itfaiyecilere yangın söndürme ve tahliye süreçlerinde önemli derecede yardımcı olduğunu belirtiyor.

Gelecekteki Potansiyel

Geliştirilen bu yapay zeka modeli, ilerleyen dönemlerde orman yangınlarının kontrol altına alınmasında daha etkili yöntemler sunmayı vaat ediyor.