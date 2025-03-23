Yapay Zeka İle Tespit Edildi: İzmir'deki Trajik Ölümün Nedeni

Özge Ceren Deniz'in Trajik Ölümü ve Yapay Zeka Tespiti

İzmir'de 12 Temmuz 2024 tarihinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in ölümü, yapay zeka teknolojisi ile araştırıldı. Olayın meydana geldiği Alsancak semtinde, Deniz'in bastığı yerin belirlenmesi için bilirkişi raporu hazırlandı.

Soruşturma Süreci

Özge Ceren Deniz'in yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir bilirkişi heyeti kuruldu. Yapılan incelemeler sonucunda, olay günü su birikintisi oluştuğu ve bu nedenle 3 mazgalın görünmediği tespit edildi.

Hazırlanan raporda, olay yeri güvenlik kamera görüntülerinin yüksek çözünürlük ve netlikte incelendiği belirtildi. Yapay zeka kullanılmak suretiyle, Özge Ceren Deniz'in su birikintisine adım attığı anın yeniden oluşturulduğu ifade edildi.

Olayın Detayları

Bilirkişi raporunda, Deniz'in ilk adımının (sağ ayağı) 1 ve 2 nolu mazgal arasında, ikinci adımının (sol ayağı) ise 1. mazgal üzerine geldiği vurgulandı. Su birikintisinin yakınındaki mazgaldaki kabloların yeterli derinlikte gömülmemesi, GDZ Elektrik ve İZSU arasında koordinasyon eksikliğinin olayda etkili olduğu kaydedildi.

Etkilenen alanda, 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 13'ü tutuklanmıştı. İZSU'nun çalışanlarına yönelik yargılama süreci devam etmekte olup, belirli sanıkların dosyası ayrılmıştır.

Bu trajik olay, yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen bir inceleme ile daha iyi anlaşılmakta ve elektrik güvenliği konusundaki eksikliklerin bir kez daha gündeme gelmesine neden olmaktadır.