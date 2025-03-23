Yapay Zeka İle Tespit Edildi: İzmir'deki Trajik Ölümün Nedeni

İzmir’de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in bastığı yer, yapay zeka ile tespit edildi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:45
Yapay Zeka İle Tespit Edildi: İzmir'deki Trajik Ölümün Nedeni

Özge Ceren Deniz'in Trajik Ölümü ve Yapay Zeka Tespiti

İzmir'de 12 Temmuz 2024 tarihinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in ölümü, yapay zeka teknolojisi ile araştırıldı. Olayın meydana geldiği Alsancak semtinde, Deniz'in bastığı yerin belirlenmesi için bilirkişi raporu hazırlandı.

Soruşturma Süreci

Özge Ceren Deniz'in yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir bilirkişi heyeti kuruldu. Yapılan incelemeler sonucunda, olay günü su birikintisi oluştuğu ve bu nedenle 3 mazgalın görünmediği tespit edildi.

Hazırlanan raporda, olay yeri güvenlik kamera görüntülerinin yüksek çözünürlük ve netlikte incelendiği belirtildi. Yapay zeka kullanılmak suretiyle, Özge Ceren Deniz'in su birikintisine adım attığı anın yeniden oluşturulduğu ifade edildi.

Olayın Detayları

Bilirkişi raporunda, Deniz'in ilk adımının (sağ ayağı) 1 ve 2 nolu mazgal arasında, ikinci adımının (sol ayağı) ise 1. mazgal üzerine geldiği vurgulandı. Su birikintisinin yakınındaki mazgaldaki kabloların yeterli derinlikte gömülmemesi, GDZ Elektrik ve İZSU arasında koordinasyon eksikliğinin olayda etkili olduğu kaydedildi.

Etkilenen alanda, 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 13'ü tutuklanmıştı. İZSU'nun çalışanlarına yönelik yargılama süreci devam etmekte olup, belirli sanıkların dosyası ayrılmıştır.

Bu trajik olay, yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen bir inceleme ile daha iyi anlaşılmakta ve elektrik güvenliği konusundaki eksikliklerin bir kez daha gündeme gelmesine neden olmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP, 23 Mart'ta Ön Seçim İçin 5.600 Sandık Kuracak
2
Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti: Türk Televizyonuna Damga Vuran İsim
3
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Gençlere Sokağa İnenlere Sert Tepki
4
Eminönü'nde Denize Düşen Kişinin Kurtarılması Kamerada
5
İBB ve Beylikdüzü’nde Başkan Vekili Seçimi Tarihi Açıklandı
6
Ağrı'da Hurdacıda Patlama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
İBB'deki Yolsuzluk ve Terör Soruşturmalarında Son Durum

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!