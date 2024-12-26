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Yapay Zeka ile Toplumsal Dönüşüm Paneli BTÜ'de Gerçekleşti

Bursa Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen panelde yapay zekanın toplumsal etkileri ele alındı, sağlık ve iş dünyasında fırsatlar tartışıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:55
Yapay Zeka ile Toplumsal Dönüşüm Paneli BTÜ'de Gerçekleşti

Bursa Teknik Üniversitesi'nde Yapay Zeka Paneli

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) "Dijital Çağın Yeni Paradigması: Yapay Zeka ile Toplumsal Dönüşüm" başlıklı panel düzenlendi. Panel, üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Olumlu ve Olumsuz Yönler Ele Alındı

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yapay zekanın hayatın her alanına girmesiyle birlikte ortaya çıkan olumlu ve olumsuz yönleri dile getirdi. Eraslan, iş dünyasında yapay zeka ile iş birliği yapmanın önemini vurgulayarak, "Toplum eğer anlar ve kullanırsa, mühendis arkadaşlarımız iş bulacaktır. Bursa bir otomotiv cennetidir. Yapay zeka ve otomotiv ilişkisini kurabilirseniz, çok yüksek maaşlarla iş bulabilirsiniz. Çünkü istihdam ve iş piyasasında yapay zeka bir belirleyicidir." şeklinde konuştu.

Yapay Zekanın Sağlık ve Alışverişteki Rolü

Eraslan, alışveriş sitelerinin algoritmalarının da yapay zeka ile çalıştığını belirterek, kullanıcıların farkında olmadan alışveriş yapmaya teşvik edildiğini anlattı. Sağlık alanında ise yapay zekanın kanser ve diğer hastalıkların teşhisinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Eraslan, "Yapay zekanın objektifliğine dikkat edilmesi gerektiğini" vurguladı.

Tarihsel Bağlam ve Veri Kaynakları

Yapay zekanın veri kaynakları üzerinde durarak, geçmişte kullanılan verilerin nasıl önyargılara yol açabileceğini dile getirdi. Eraslan şu şekilde belirtti: "Yapay zeka nereden veri alıyor, siz ne verirsiniz onu alıyor. Örneğin, 1960'lı yıllardaki Amerika'daki verilere baktığınızda, tüm siyahiler işe yaramaz ve suçlu olarak nitelendiriliyordu. Öğretilen bağlam üzerinden hareket ediyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmek lazım."

Panelin Moderatörlüğü

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, BTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Mercedes Benz Otomotiv yetkilisi Sena Ay da konuşmacı olarak katıldı.

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