Yapay Zeka ile Yangınlara Anında Müdahale İmkanı

Yapay Zeka, Yangın Güvenliğinde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berk Üstündağ, yapay zekanın robotik araçlarla yangınlara müdahale ve kurtarma konusundaki etkinliğini anlattı. Prof. Dr. Üstündağ, yapay zeka teknolojilerinin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırdığını belirtti.

Bolu Yangınında Yapay Zeka Uygulamaları Gündemde

Prof. Dr. Üstündağ, yapay zekanın yangın güvenliğindeki üç ana kullanım alanına dikkat çekti. Güvenlik kameralarının, yapay zeka destekli video analitiği ile felakete yönelik gelişmeleri takip edebildiğini kaydeden Üstündağ, bu sistemlerin yangın anında ortamda duman yayılımını ve yangının ilerlemesini tespit etme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Akıllı Sistemlerle Yüksek Verimlilik

Akıllı binalarda, duman ve gaz sensörlerinin etkin bir şekilde izlenmesi gerektiğini ifade eden Üstündağ, yapay zeka destekli sistemlerin, güvenlik tesisatlarının işlevselliğini çevrimiçi olarak takip ettiğini aktardı.

Dronlar ve Otonom Araçlarla Yangın Müdahalesi

Yapay zeka teknolojisinin derin öğrenme yöntemleri sayesinde dronlar gibi otonom sistemlerde yaygınlaştığını belirten Üstündağ, bu araçların yangın anında hızlı müdahale imkanı sunduğunu vurguladı. Yangınlar için zamanla yarıştıklarına dikkat çeken Üstündağ, dronların itfaiye ekipleri gelmeden yangına müdahale edebileceğini belirtti.

Yangın Algılama Sistemlerinin Geleceği

Prof. Dr. Üstündağ, yapay zekanın yangın algılama sistemleri arasında bulunan duman dedektörleri ve gaz sensörlerinin verimliliğini artırdığını, bu sayede alarm üretme oranlarının yükseldiğini kaydetti. Ayrıca, cep telefonları üzerinden yangın güvenlik sistemlerinin uzaktan yönetilebileceğini aktardı.

Geleceğin Yangın Güvenliği Teknolojileri

Yapay zeka uygulamalarının, yapı malzemelerine göre risk analizi yapma, riskli durumları tespit etme ve kritik anlarda anlık uyarılarda bulunma konusunda gelişim göstermesi bekleniyor. Prof. Dr. Üstündağ, yapay zekanın yangın güvenliğini lüks değil, zaruri bir ihtiyaç olarak görmemiz gerektiğini ifade etti.