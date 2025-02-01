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Yapay Zeka, Kalp Hastalığı Tanısında Devrim Yaratıyor

Yapay zeka, kalp hastalığı teşhisinde yüzde 90'ı aşan doğruluk oranlarıyla devrim niteliğinde gelişmeler sağlıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:03
Yapay Zeka, Kalp Hastalığı Tanısında Devrim Yaratıyor

Yapay Zeka İle Kalp Sağlığına Yeni Bir Bakış

Birçok alanda kendini gösteren yapay zeka teknolojileri, kalp hastalığı tanısı alanında önemli bir rol oynayacak. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Kervan, yapay zekanın kalp yetmezliğini %90'ın üzerinde doğruluk oranıyla tespit eden yazılımlar geliştirdiğini açıkladı.

Teşhis Sürecinde Hız ve Kesinlik

Yapay zeka, hastanın koroner arterlerinin sanal 3D modelini oluşturarak tıkanıklıkları tanımlamakta ve kan akışını hesaplamakta kullanılıyor. Bu yöntemle tanı koyma süreci %80 kısaltılabiliyor.

Kardiyovasküler Tıpta Oyun Değiştirici

Kervan, yapay zekanın kardiyovasküler tıpta oyun değiştirici bir unsur olduğuna dikkat çekti. Kalp hastalıklarının teşhisi, tedavi özelleştirme ve ameliyat güvenliğini artırma noktasında önemli bir değişim sağlandığını belirtti.

Doktorların Yanında, Güçlendirici Bir Araç

Kervan, veri güvenliği ve algoritmalardaki ön yargının zorlukları olduğunu belirtirken, yapay zekanın hekime yardımcı bir özellik taşıdığını vurguladı. “Yapay zeka, doktorların yerini almak için değil, yetkinliklerini artırmak amacıyla geliştirilmiştir.” dedi.

Akıllı Stetoskoplar ve EKG Cihazları

Kervan, yapay zekanın sağlık teknolojileri içindeki gelişmelerine dikkat çekerek, akıllı stetoskoplar ile kalp seslerini analiz eden sistemlerin geliştirildiğini belirtti. Bu sistemler, normalde gözden kaçabilecek anormallikleri tespit edebiliyor.

BT Anjiyografi ve Hızlı Müdahale

Yapay zeka, BT anjiyografide de aktif olarak kullanılarak tanısal prosedürleri %80 azaltıyor. Kalp krizlerinde zamanın kritik önem taşıdığına vurgu yapan Kervan, “Acil servislerdeki yapay zeka destekli yazılımlar, hızlı müdahale olanağı sağlıyor.” ifadesini kullandı.

Kişiselleştirilmiş Tedavi Yöntemleri

Kervan son olarak, yapay zekanın hastanın geçmişi, laboratuvar sonuçları ve genetik profilleri ile kişiye özel tedavi önerileri sunarak devrim yarattığını belirtti. Özellikle giyilebilir teknolojilerin kalp sağlığını günlük yaşama entegre ettiğini de sözlerine ekledi.

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