Yapay Zeka Sevgililer: Duygusal Bağımlılık ve Veri Gizliliği Tehditleri

Yapay Zeka Sevgililer: Tehlikeler ve Duygusal Bağlar

Türkiye'de giderek popülerleşen yapay zeka sevgili uygulamaları, kullanıcıları hem duygusal bağımlılığa sürüklerken hem de veri gizliliği ihlallerine maruz bırakıyor. Yapay Zeka Politikaları Derneği Danışma Kurulu Üyesi Dinçer Karaca, bu uygulamalarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Duygusal Bağ ve Kişiselleştirme Özellikleri

Kullanıcılar, bu uygulamalarda oluşturacakları avatarların görünümünü, ses tonunu ve kişilik özelliklerini kişiselleştirebiliyor. Özellikle yurt dışındaki kullanıcılar, eski partnerlerinin özelliklerini yeni avatarlarına yansıtabiliyor.

Yapay zeka, kullanıcının duygu ve beklentilerini analiz ederek, bireylerin duygusal bağ kurmasına yardımcı olmak için özel yanıtlar üretiyor. Sesli görüşme, mesajlaşma ve görüntülü iletişim gibi etkileşim seçenekleri sunan bu uygulamalar, zamanla insan benzeri ilişkiler geliştirmeyi hedefliyor.

Riskler: Duygusal Bağımlılık ve Veri Gizliliği

Karaca, söz konusu uygulamaların veri gizliliği ve psikolojik bağımlılık gibi riskler taşıdığını vurguladı. "Kullanıcılar, özel bilgilerini uygulamalara yükleyerek, çeşitli tehditler altında kalıyorlar" dedi. ABD'de yaşanan bir intihar olayı, yapay zeka sevgili uygulamalarının tehlikelerini gözler önüne serdi. Bir kullanıcı, avatarıyla kurduğu duygusal bağı nedeniyle sosyal hayattan koparak, hayati bir karar verdi.

Türkiye'de Kullanım İstatistikleri

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Türkiye'de yapay zeka sevgili uygulamalarının 250 bin aktif kullanıcısı olduğunu belirtti. "Bu uygulamalar, insan olmanın ve insani ilişkilerin giderek robotlaşma sürecine girdiği bir ortamda, insanların duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik. Ancak dikkatli olunması gerekiyor" diye ekledi.

Psikolojik Etkileri ve Danışmanlık İhtiyacı

Psikolog Bilge Kılınçkaya, yapay zeka sevgili uygulamalarının bazı bireylerde gerçeklikten kopmalara yol açabileceğini ifade etti. Özellikle ergenler ve sosyal izolasyonda bulunan bireyler, bu tür uygulamalara daha yatkın. Kılınçkaya, yalnızlık hissiyle başa çıkarken, bir uzmana danışmanın önemine dikkat çekti.

Yapay zeka, bir araç olarak kullanılmalı ve bireylerin yalnızlık hissiyle başa çıkmaları için sosyal destek aramaları gerektiği hatırlatıldı.

Uzmanlar, "yapay zeka sevgili" uygulamalarının kullanımının Türkiye'de arttığını belirterek, veri gizliliği ihlali, duygusal bağımlılık gibi risklere karşı uyarıda bulundu. Psikolog Bilge Kılınçkaya, "Yapay zeka sevgili" uygulamalarının kullanımına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uzmanlar, "yapay zeka sevgili" uygulamalarının kullanımının Türkiye'de arttığını belirterek, veri gizliliği ihlali, duygusal bağımlılık gibi risklere karşı uyarıda bulundu. Psikolog Bilge Kılınçkaya, "Yapay zeka sevgili" uygulamalarının kullanımına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.