Yapay Zeka Siber Güvenliği Yeniden Şekillendiriyor: GITEX Global’de Uyarılar

GITEX Global'de Tarek Hammoudeh, yapay zekanın siber güvenlik çözümlerine entegrasyonu, uç nokta güvenliği ve yedeklemenin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 13:48
Yapay Zeka Siber Güvenliği Yeniden Şekillendiriyor: GITEX Global’de Uyarılar

Yapay Zeka Siber Güvenliği Yeniden Şekillendiriyor: GITEX Global’de Uyarılar

GITEX Global'de yapay zeka odaklı siber güvenlik çözümleri öne çıktı

TOLGA YANIK - Teknolojinin her alanını etkileyen yapay zeka, yeni teknolojilerle birlikte ortaya çıkan siber tehditlere karşı geliştirilmesi gereken daha gelişmiş siber güvenlik çözümlerinde kilit rol oynuyor.

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. 17 Ekim'e kadar sürecek fuarda birçok şirket, yapay zekadan siber güvenliğe kadar geliştirdikleri teknolojileri tanıtıyor.

İsviçre merkezli siber güvenlik şirketinin iş geliştirme uzmanı Tarek Hammoudeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada teknolojinin her alanda hızla ilerlediğini ve siber güvenliğin her zaman bir adım önde olması gerektiğini belirtti. Hammoudeh, "Teknoloji dünyasında şimdi yapay zeka öne çıkıyor, gelecekte..." diyerek yapay zekanın yükselişine dikkat çekti.

Hammoudeh, tehditlerin artması nedeniyle siber güvenliğin zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak, "10 yıl öncesine dönersek, uç nokta güvenliğine sahip olmak bir ayrıcalıktı ancak şimdi bir zorunluluk." ifadesini kullandı. Hangi teknoloji olursa olsun, her şirkette en zayıf unsurun teknik olmayan son kullanıcı olduğunu belirten Hammoudeh, bu nedenle siber güvenlik önlemleri ve eğitimlerin önemine işaret etti.

Bilgi yedeklemenin şirketler için hayati önemde olduğunu aktaran Hammoudeh, konuyu şöyle özetledi: "İnsanlar sağlık sigortası için her yıl bir ödeme yapıyor, belki de hiç kullanmıyor. Bir gün ihtiyaçları olduğunda sigortalarının olmaması büyük sorun olur. Bu durum güvenli bir bilişim altyapısı için de geçerli. Herhangi bir siber tehdidi önleyebilmek için öncelikle yeterli güvenliğe sahip olmanız gerekir. Bir olay meydana gelirse ve sizi koruyacak teknolojiye sahip değilseniz büyük sorunlar ortaya çıkar."

Hammoudeh, yapay zekanın hızla geliştiğini ve siber güvenliğin çeşitli alanlarında kullanıldığını belirterek, "Bu teknolojinin zamanla tüm siber güvenlik çözümlerine entegre edileceğini" söyledi. Ayrıca siber güvenliğin geniş bir kavram olduğunu, uç nokta güvenliğinden sunucu yedeklemeye kadar 360 derece çözümler sunmanın önemini vurguladı.

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap...

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İsviçre merkezli siber güvenlik şirketinin iş geliştirme uzmanı Tarek Hammoudeh, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta tünelde tıra çarpan SUV: 1 ölü, 4 yaralı
2
Tuzla'da Tersanede Patlama: 1 İşçi Öldü, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
3
Aliyev, AGİT Dönem Başkanı Valtonen'i Kabul Etti — COP29 ve Washington Mutabakatları Görüşüldü
4
Tekirdağ Çerkezköy'de Bariyere Çarpan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 48 Ödül Sahiplerini Buldu
6
Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat: KBRN ve arama-kurtarma seferberliği
7
Artvin Camili'de Mahsur Kalan 18 Turist Helikopterle Tahliye Edildi

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor