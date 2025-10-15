Yapay Zeka Siber Güvenliği Yeniden Şekillendiriyor: GITEX Global’de Uyarılar

GITEX Global'de yapay zeka odaklı siber güvenlik çözümleri öne çıktı

TOLGA YANIK - Teknolojinin her alanını etkileyen yapay zeka, yeni teknolojilerle birlikte ortaya çıkan siber tehditlere karşı geliştirilmesi gereken daha gelişmiş siber güvenlik çözümlerinde kilit rol oynuyor.

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. 17 Ekim'e kadar sürecek fuarda birçok şirket, yapay zekadan siber güvenliğe kadar geliştirdikleri teknolojileri tanıtıyor.

İsviçre merkezli siber güvenlik şirketinin iş geliştirme uzmanı Tarek Hammoudeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada teknolojinin her alanda hızla ilerlediğini ve siber güvenliğin her zaman bir adım önde olması gerektiğini belirtti. Hammoudeh, "Teknoloji dünyasında şimdi yapay zeka öne çıkıyor, gelecekte..." diyerek yapay zekanın yükselişine dikkat çekti.

Hammoudeh, tehditlerin artması nedeniyle siber güvenliğin zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak, "10 yıl öncesine dönersek, uç nokta güvenliğine sahip olmak bir ayrıcalıktı ancak şimdi bir zorunluluk." ifadesini kullandı. Hangi teknoloji olursa olsun, her şirkette en zayıf unsurun teknik olmayan son kullanıcı olduğunu belirten Hammoudeh, bu nedenle siber güvenlik önlemleri ve eğitimlerin önemine işaret etti.

Bilgi yedeklemenin şirketler için hayati önemde olduğunu aktaran Hammoudeh, konuyu şöyle özetledi: "İnsanlar sağlık sigortası için her yıl bir ödeme yapıyor, belki de hiç kullanmıyor. Bir gün ihtiyaçları olduğunda sigortalarının olmaması büyük sorun olur. Bu durum güvenli bir bilişim altyapısı için de geçerli. Herhangi bir siber tehdidi önleyebilmek için öncelikle yeterli güvenliğe sahip olmanız gerekir. Bir olay meydana gelirse ve sizi koruyacak teknolojiye sahip değilseniz büyük sorunlar ortaya çıkar."

Hammoudeh, yapay zekanın hızla geliştiğini ve siber güvenliğin çeşitli alanlarında kullanıldığını belirterek, "Bu teknolojinin zamanla tüm siber güvenlik çözümlerine entegre edileceğini" söyledi. Ayrıca siber güvenliğin geniş bir kavram olduğunu, uç nokta güvenliğinden sunucu yedeklemeye kadar 360 derece çözümler sunmanın önemini vurguladı.

