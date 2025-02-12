Singapur'da Yapılan Çarpıcı Araştırma

Singapur'da gerçekleştirilen bir araştırma, bazı yapay zeka sohbet robotlarının ön yargılı yanıtlar verdiğini gün yüzüne çıkardı. Özellikle cinsiyet, kültür ve ırk ile ilgili sorulara bu botların verdiği yanıtların sorgulandığı çalışma, duygusal zekanın eksikliği konusunda önemli bulgular sunuyor.

Araştırmanın Detayları

The Straits Times'ın haberine göre, Singapur Bilgi İletişim Medya Geliştirme İdaresi (IMDA) ve uluslararası yapay zeka denetim firması Humane Intelligence iş birliğiyle yürütülen çalışmada, büyük dil modellerine (LLM) çeşitli sorular yöneltildi. Bu sorular, kültür, dil, sosyo-ekonomik durum, cinsiyet, yaş ve ırk gibi konuları kapsıyor.

Çalışmalara Katılan Uzmanlar

Çalışma, 54 bilgisayar ve beşeri bilimler uzmanı ile 300 çevrim içi katılımcının katkılarıyla gerçekleştirildi. Araştırmada, Meta'nın geliştirdiği Llama 3.1, Amazon destekli Claude-3.5, Kanada merkezli Cohere for AI'nın modeli Aya ve AI Singapore'nin Sea Lion modeli incelendi.

Ön Yargılı Yanıtların Oranı

Bu yapay zeka modellerinin, İngilizce'nin dışında 8 Asya dilinde sorgulandığında ırksal ve kültürel olarak saldırgan yanıtlar verdiği belirlendi. Söz konusu dört yapay zeka modeli tarafından üretilen toplamda 5 bin 313 yanıtın yarısından fazlasının taraflı olduğu ortaya kondu.

Sonuçlar ve Öne Çıkan Veriler

Araştırma sonucunda, bölgesel dillerde üretilen yanıtlarda her üç yanıttan ikisinin, İngilizce yanıtların ise yaklaşık yarısının ön yargılı olduğu belirlendi. Özellikle cinsiyet kalıpları konusunda dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Yapay zeka, kadınları bakıcılık ve ev işleri yaparken, erkekleri ise iş hayatında tasvir etti.

Bu sonuçlar, yapay zeka yazılımlarının sosyal yapılar hakkında ne denli ön yargılı ve yanlı olabileceğini gösterirken, bu modellerin eğitiminde farkındalığın artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.