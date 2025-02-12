DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,54 -0,42%
ALTIN
3.361,44 -0,21%
BITCOIN
3.496.446,68 -1,84%

Yapay Zeka Sohbet Robotları Ön Yargılı Yanıtlar Veriyor

Singapur'da yapılan araştırmaya göre, yapay zeka sohbet robotları kültürel ve cinsiyetle ilgili ön yargılı yanıtlar veriyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:44
Yapay Zeka Sohbet Robotları Ön Yargılı Yanıtlar Veriyor

Singapur'da Yapılan Çarpıcı Araştırma

Singapur'da gerçekleştirilen bir araştırma, bazı yapay zeka sohbet robotlarının ön yargılı yanıtlar verdiğini gün yüzüne çıkardı. Özellikle cinsiyet, kültür ve ırk ile ilgili sorulara bu botların verdiği yanıtların sorgulandığı çalışma, duygusal zekanın eksikliği konusunda önemli bulgular sunuyor.

Araştırmanın Detayları

The Straits Times'ın haberine göre, Singapur Bilgi İletişim Medya Geliştirme İdaresi (IMDA) ve uluslararası yapay zeka denetim firması Humane Intelligence iş birliğiyle yürütülen çalışmada, büyük dil modellerine (LLM) çeşitli sorular yöneltildi. Bu sorular, kültür, dil, sosyo-ekonomik durum, cinsiyet, yaş ve ırk gibi konuları kapsıyor.

Çalışmalara Katılan Uzmanlar

Çalışma, 54 bilgisayar ve beşeri bilimler uzmanı ile 300 çevrim içi katılımcının katkılarıyla gerçekleştirildi. Araştırmada, Meta'nın geliştirdiği Llama 3.1, Amazon destekli Claude-3.5, Kanada merkezli Cohere for AI'nın modeli Aya ve AI Singapore'nin Sea Lion modeli incelendi.

Ön Yargılı Yanıtların Oranı

Bu yapay zeka modellerinin, İngilizce'nin dışında 8 Asya dilinde sorgulandığında ırksal ve kültürel olarak saldırgan yanıtlar verdiği belirlendi. Söz konusu dört yapay zeka modeli tarafından üretilen toplamda 5 bin 313 yanıtın yarısından fazlasının taraflı olduğu ortaya kondu.

Sonuçlar ve Öne Çıkan Veriler

Araştırma sonucunda, bölgesel dillerde üretilen yanıtlarda her üç yanıttan ikisinin, İngilizce yanıtların ise yaklaşık yarısının ön yargılı olduğu belirlendi. Özellikle cinsiyet kalıpları konusunda dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Yapay zeka, kadınları bakıcılık ve ev işleri yaparken, erkekleri ise iş hayatında tasvir etti.

Bu sonuçlar, yapay zeka yazılımlarının sosyal yapılar hakkında ne denli ön yargılı ve yanlı olabileceğini gösterirken, bu modellerin eğitiminde farkındalığın artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil
2
Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Temaslar İçin Pakistan'da
4
İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında Ses Hızını Aştı
5
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
6
UNICEF: Sudan'daki Zemzem Mülteci Kampı'nda Yüz Binlerce Çocuk Tehdit Altında
7
Sisi ve Kral Abdullah'dan Gazze İçin Önemli Açıklama

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor