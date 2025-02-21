Yapay Zeka, Süper Bakteri Sorununu İki Günde Çözerek Bilim Dünyasını Şaşırttı

Yapay Zeka Aracından Çığır Açan Başarı

Google'ın geliştirdiği "co-scientist" isimli yapay zeka aracı, bilim insanlarının on yıllar süren bir araştırmasını sadece iki günde çözdü. Bu çarpıcı gelişme, mikrobiyologların merakla araştırdığı antibiyotiğe karşı dirençli süper bakteriler sorununa ışık tuttu.

Profesör Penades'in Araştırması

Londra Imperial College Tıp Fakültesi'nden Profesör Jose Penades ve ekibi, 10 yıldır süper bakterilerin nasıl oluştuğuna dair sorulara yanıt arıyordu. Araştırmanın sonucunda, süper bakterilerin farklı virüslerden bir kuyruk oluşturduğuna ve bu sayede canlılar arasında yayılabildiğine ulaştılar.

Yapay Zeka ile Tanışma

Penades, bu konuda açık kaynaklarda yer almayan özgün bir fikre sahip olduklarını belirtti. Ekibi, araştırmalarını Google’ın co-scientist aracına yönlendirdiğinde, yapay zekanın bu sonuca sadece iki günde ulaştığını kaydetti.

Yapay Zeka ve Gelecek

Profesör Penades, Google’a e-posta göndererek kendi bilgisayarlarına erişim sağlayıp sağlayamayacaklarını sorguladığını, fakat olumsuz bir yanıt aldığını ifade etti. Yapay zeka aracının sadece kendi araştırmalarını taklit etmediğini, aynı zamanda üzerinde hiç düşünmedikleri yeni bir fikir sunduklarını dile getiren Penades, bu gelişme üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Penades, yapay zekaya karşı başlangıçta bir korku olduğunu ancak bunun son derece güçlü bir araç olduğunu vurguladı. “Bunun bilimi kesinlikle değiştireceğini hissediyorum,” diyerek yapay zekanın potansiyeline dikkat çekti.