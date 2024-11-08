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Yapay Zeka ve Kadın: Uluslararası Zirve İklimine Dikkat Çekildi

Bakan Göktaş, kadınların yapay zeka çağında karşılaştığı zorlukları ve fırsatları vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 21:08
Yapay Zeka ve Kadın: Uluslararası Zirve İklimine Dikkat Çekildi

Bakan Göktaş, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Moderatörlük Yaptı

6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Zirvede "Yapay Zeka Çağında Kadın: Meydan Okumalar ve Gelişen Fırsatlar" konulu bir oturum düzenlendi.

Zirve Detayları

Bakanlık, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliği ile Haliç Üniversitesi'nde gerçekleştirilen zirvede bir dizi oturum yapıldı. Bakan Göktaş'ın yönettiği oturumda çok sayıda uluslararası katılımcı yer aldı.

Önemli Konuşmalar

Oturuma; Gürcistan, Kuzey Makedonya, Mısır, Senegal ve Sırbistan'dan bakanlar katıldı. Gürcistan'dan Mikheil Sarjveladze, yapay zekanın kadınların hayatını dönüştürme potansiyeline dikkat çekti. Sarjveladze, "Yapay zeka yalnızca teknolojik olarak değil, etik açıdan da gelişmeli." dedi.

Kuzey Makedonya'dan Fatmir Limani, adalete erişimin temel bir hak olduğunu vurgulayarak, "Kadınların ve kız çocuklarının adalete eşit erişimi sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı. Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy, kadınların teknoloji çağında masanın etrafında olmaları gerektiğini belirtti.

Senegal ve Sırbistan'ın Gözlemleri

Senegalli Bakan Maimouna Dieye, yapay zekanın kadınlar için yeni iş ve beceri ihtiyaçları yaratacağını dile getirirken, Sırbistan'dan Tatjana Macura, yapay zekanın toplumsal cinsiyet eşitliği için bir araç olması gerektiğine vurgu yaptı.

Göktaş'tan Eğitim Vurgusu

Oturumun sonunda Bakan Göktaş, yapay zekanın hızla gelişen bir teknoloji olduğunu vurgulayarak, "Bu zirve, kadınların yapay zeka ile gelen dönüşümleri anlamaları için son derece önemli." dedi.

Göktaş, kadınların dijital beceriler kazanmalarına yönelik eğitim programlarının önemine dikkat çekti. "Yapay zeka destekli eğitim programları, kadınların yeteneklerini geliştirme açısından önemli bir kaynaktır." şeklinde konuştu.

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