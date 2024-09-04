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Yapay Zeka ve Medya: ABNA-SE Konferansı'nda Ele Alındı

ABNA-SE Konferansı'nda yapay zeka ve medya ilişkisi ile ortaya çıkabilecek riskler tartışıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:59
Yapay Zeka ve Medya: ABNA-SE Konferansı'nda Ele Alındı

ABNA-SE Konferansı'nda Yapay Zeka Tartışmaları

Anadolu Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen ABNA-SE Konferansı, medya sektöründe yapay zeka kullanımını ve bu teknolojinin beraberinde getirebileceği riskleri masaya yatırdı. Katılımcılar, yapay zekanın haber üretiminde verimliliği artırabileceği ancak yanlış bilgilerin yayılmasına da zemin hazırlayabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Konferansın Önemi

Etkinlikte, yapay zeka teknolojilerinin medya üzerindeki etkileri ve bu alandaki etik sorunlar detaylıca tartışılan konular arasında yer aldı. Uzmanlar, yapay zeka ile ilgili düzenlemelerin artırılması gerektiğine dair görüşlerini belirttiler.

Gelecek İçin Öneriler

Konferansta, medya kuruluşlarının yapay zekayı daha sorumlu bir şekilde kullanmalarının önemi vurgulandı. Ayrıca, bu süreçte toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Yapay zeka, doğru kullanıldığında medya verimliliğini artırabilecek bir araç olarak değerlendirilse de, beraberinde getirdiği riskler karşısında dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

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