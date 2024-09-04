Yapay Zeka ve Medya: ABNA-SE Konferansı'nda Yeni Ufuklar

ABNA-SE Konferansı: Yapay Zeka ve Medya
Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahipliğinde düzenlenen ABNA-SE Konferansı, yapay zekanın haber üretimindeki rolünü ve geleceğini masaya yatırdı.
Yapay Zeka Uygulamaları
Konferansta, medya sektöründeki yapay zeka uygulamaları ve otomasyon teknolojilerinin haber yaratma sürecindeki etkileri detaylı bir şekilde paylaşıldı. Haberin Geleceği
Uzmanlar, yapay zekanın haber süreçlerini hızlandırma potansiyelini vurguladı ve bu yeni teknolojinin gazeteciliğe nasıl yenilikler getirebileceğini tartıştı.