Yapay Zeka ve Patent Başvuruları Türkiye'de Artıyor

Yüksek Teknoloji Eğitimi Başlıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği programını 35 öğrenci ile başlatıyor.

Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Naci Engin, "Yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde, mezunlarımızın neler başarabileceğini konuştuk. İnanıyorum ki, ulusal ve uluslararası alanda büyük mühendisler yetiştireceğiz," dedi.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Fatih Amasyalı ise, "Yapay zeka dönüşümünü yönlendirecek mühendislere hayati ihtiyaç var. Verilerin kullanıldığı her sektörde mühendis ihtiyacı giderek artıyor," şeklinde konuştu.

Patent Başvurularında Patlama Yaşıyoruz

TÜRK PATENT kurumuna yalnızca altı ayda yaklaşık 7,000 patent başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 3,056'sı yerli ve 3,901'i yabancı kaynaklı.

Almanya ve ABD, 645 başvuru ile en çok yabancı patent talep eden ülkeler arasında yer alıyor. İstanbul, patent başvurularında ilk sırayı alırken, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa onu takip ediyor.

Küresel Teknoloji Krizi ve Yerli Çözümler

Küresel yazılım sorunundan en az etkilenen ülkeler arasında bulunan Rusya, birçok alanda yerli alternatifler geliştiriyor. Çin ise, ödeme sistemleri ve sosyal medya uygulamaları dahil pek çok sektörde yerli teknolojileri kullanıyor.

Yazılım Sorunu Uçuşları Etkiliyor

CrowdStrike kaynaklı global bir yazılım sorunu, uçuşlarda rekor seviyede gecikmelere ve iptallere yol açtı. Hava Trafik Akış Yönetimi verilerine göre, gecikmeler günlük 258 bin dakikaya ulaştı.

Meddahlık Sanatının Geleceği

Mehmet Tahir İkiler, gençlere meddahlık sanatını öğretmeyi hedefliyor. "Gençlerin bu kültürü yaşatmaları şart," diyor İkiler. 6 Şubat depreminden etkilenen çocuklara hikayeleriyle ulaşma fırsatı bulduğunu ekliyor.

Kore Savaşı ve Barış Anlaşması İhtiyacı

Güney Kore Büyükelçisi, Kore Savaşı'nın tamamen sona ermesi için bir barış anlaşmasının gerekli olduğunu belirtti. 1953'teki ateşkesin, savaşı teknik olarak sürdürdüğünü ifade etti.

Dubrovnik: Tarih ve Ekonomi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Dubrovnik, tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Şehir halkı, avroya geçişin avantajlarını vurgularken, son zamanlardaki ekonomik zorlukları da dile getiriyor.

Bu yazı, Anadolu Ajansı kaynaklı olarak hazırlanmıştır. Abone olmayanların bilgileri kullanması durumunda yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.