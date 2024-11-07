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Yapay Zeka ve Uzay Teknolojileri Üzerine Yeni Gelişmeler

SETA'nın düzenlediği programda uzay teknolojileri ve yapay zeka konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 23:04
Yapay Zeka ve Uzay Teknolojileri Üzerine Yeni Gelişmeler

SETA'dan Yapay Zeka ve Uzay Teknolojileri Programı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), "Yapay Zeka ve Uzay Teknolojileri" başlıklı bir program düzenleyerek önemli konuları masaya yatırdı.

Uzay Keşifleri ve Yeni Teknolojiler

AstraQua'nın Kurucusu ve CEO'su Loay Elbasyouni, geçmişte kullanılan robotik araçların sınırlamaları üzerine konuşarak, günümüzdeki yapay zekanın uzay teknolojilerine sağladığı katkılara dikkat çekti.

Soğuk Savaş'tan Günümüze Uzay Yarışı

Elbasyouni, Soğuk Savaş döneminde ABD ile Rusya'nın uzay yarışına girmesini hatırlatarak, son yıllarda özel şirketlerin uzay keşiflerindeki artışına vurgu yaptı.

James Webb ve NASA'nın Rolü

James Webb Uzay Teleskobu'nun uzay hakkında sağladığı bilgilerle teknolojinin geliştiğini belirten Elbasyouni, NASA'nın teknoloji transferinin önemine de değindi.

Mars Keşfi ve Uçuş Başarıları

Elbasyouni, NASA'nın Mars'taki "Ingenuity" helikopteri ile yaptığı keşifleri "bilim kurgunun bilim gerçeğine dönüşmesi" olarak nitelendirerek, projenin başlangıcında yer aldığını açıkladı.

İnsansız Hava Araçları ve Türk Şirketleri

Küçük insansız hava araçlarının potansiyeline değinen Elbasyouni, Türk Baykar şirketinin çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Ay'a Dönüş Projeleri

Elbasyouni, NASA'nın "Artemis Programı" hakkında bilgi vererek, Ay'da bir üs oluşturmayı ve keşifleri bu noktadan başlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Gelecekteki Keşif Misyonları

Diğer gezegenlere olan keşif misyonlarında maliyetlerin nasıl düşürülebileceğini anlatarak, Ay'ı bir üs olarak kullanmanın avantajlarını sıraladı. Elbasyouni, AstraQua'nın yapay zeka ve uzay teknolojilerini bir araya getirerek bu alanlarda nasıl bir ilerleme sağlamayı hedeflediğini belirtti.

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