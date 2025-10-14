Yapay Zekayla Doğallaşan İnsansı Robotlar: Ameca ve Nyra GITEX Global'de

GITEX Global'de sergilenen Ameca ve Nyra gibi insansı robotlar, yapay zeka ile daha doğal yüz mimikleri ve hareketlerle dikkat çekiyor; pazarın 2028 beklentisi 13,8 milyar dolar.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 13:52
Yapay Zekayla Doğallaşan İnsansı Robotlar: Ameca ve Nyra GITEX Global'de

Yapay Zeka ile Doğal Hareketler: Ameca ve Nyra GITEX Global'de

TOLGA YANIK - İnsansı robotların hareket kabiliyeti ve yüz mimikleri, yapay zeka teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak daha doğal hale geliyor.

GITEX Global'de teknoloji gösterisi

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. 17 Ekim'e kadar sürecek fuarda birçok şirket yapay zekadan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda geliştirdiği teknolojileri tanıtıyor.

Ameca ve Nyra: Yüz mimikleriyle öne çıkan robotlar

Fuarda sergilenen insansı robotlar arasında İngiltere merkezli Engineered Arts şirketinin Ameca isimli robotu da yer alıyor. Ameca, yapay zeka teknolojisini ileri seviyede kullanarak doğal hareketleriyle dikkati çekiyor.

Engineered Arts'ın, fuarda hizmet verilen şirkete göre kişiselleştirilerek, özel kıyafeti ve Nyra ismiyle sunduğu robotu da yüz mimikleri ve hareketleriyle diğer robotlara göre daha doğal bir görünüm sağlıyor.

AA muhabirinin şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Nyra, özellikleri itibarıyla diğer robotlardan daha insansı tepkiler veriyor. Yüz mimikleri ve cevapları doğal olan robotun becerilerinin arkasında ileri yapay zeka teknolojisi önemli rol oynuyor. Verdiği cevabın içeriğine göre yüz mimiklerini değiştiriyor.

Verdiği cevabın içeriğine göre yüz mimiklerini değiştiren robot, şirketler tarafından çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor. Dubai'de bir müzede de kullanılan robot, ziyaretçileri karşılayarak merak ettiği soruları cevaplandırıyor.

Pazar beklentileri ve Engineered Arts

2023'te 1,8 milyar dolar olan küresel insansı robot pazarının, yapay zeka ve batarya teknolojisindeki gelişimin etkisiyle 2028'de 13,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Engineered Arts, 2004 yılından bu yana insansı robotlar alanında çalışmalarını sürdürüyor ve bugüne kadar 250'den fazla robot teslimatı gerçekleştirdi. Doğal kullanıcı etkileşimiyle öne çıkan sosyal insansı robot, 30'dan fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor.

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap...

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Farklı ülkelerden birçok şirket geliştirdikleri insansı robotlar, hareket kabiliyeti ve yüz mimikleri, yapay zeka teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak daha doğal hale geliyor.

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap...

İLGİLİ HABERLER

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Emet'te 9 Kişi Kaçak Kazıda Suçüstü Yakalandı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Iğdır Sağlık, Ankara ve Amasra Maden Gündemi
3
Bakan Kurum: Afetlere Dirençli Şehirlerle Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz
4
Ankara'da 35. Alman Birliği Günü Resepsiyonu: Türkiye-Almanya İşbirliği Vurgusu
5
Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3'ü Çocuk
6
Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama, 15 Milyon Liralık 12 Senet Ele Geçirildi
7
Batman'da 152 Ton Mercimek Tohumu Çiftçilere Dağıtıldı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL