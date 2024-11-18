Yapı Denetimi ve Coğrafi Veri Düzenlemelerinde Yeni Dönem: TBMM'den Onay Geliyor!

Yapı Denetimi Düzenlemeleri İçin Yasal Değişiklik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı denetim kuruluşları sayısının düzenlenmesi, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında TBMM'de ele alınmaya başlandı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, yapı denetim süreçlerinde daha sıkı bir denetim ve yaptırım süreci geliştirilmesi hedefleniyor.
Yapı Denetim Kuruluşları İçin Cezalar Artıyor
Teklif ile yapı denetim kuruluşlarına getirilecek yaptırımlar arasında idari para cezası tutarının 50 bin liradan az olmaması şartı yer alıyor. Yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin %50'sinin 50 bin liradan fazla olduğu durumlarda, cezanın %50'si kadar ek idari para cezası uygulanacak.
Denetim Sorumluluğu ve İzin İptalleri
Yapı denetim kuruluşlarının, üstlendikleri projelerde taşıyıcı sistemde hasar oluşması durumunda, izin belgeleri iptal edilecek ve teminatları irat kaydedilecek. Ayrıca, son 10 yıl içerisinde üç ayrı idari müeyyide uygulaması rağmen yine de denetim süreçlerinde sorun yaşanırsa, ilgili teknik personel 3 yıl boyunca yeni bir yapı denetim kuruluşunda çalışma izninden mahrum kalacak. Köy Kanunu ile birlikte Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında da önemli değişiklikler yapılıyor. Gerçek ve tüzel kişilerin, coğrafi verileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iznine tabi olarak toplamaları ve paylaşmaları gerekecek. İzin bedelleri, başvuru tarihindeki gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine göre belirlenecek ve süresinde izin başvurusu yapılmaması durumunda, iki katına çıkarılacak. Özellikle, coğrafi veri izninin alınmadığı tespit edilirse, yüksek miktarda idari para cezası uygulanacak. Söz konusu kanun teklifi ile Türkiye Çevre Ajansı da daha etkin bir yapıya kavuşturularak, kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Ajans, özel şirketlerle ortaklık kurabilecek ve bakanlıkça onaylanan projelerde daha hızlı karar alabilecek. Bu önemli düzenlemeler, Türkiye'deki yapı denetimi süreçlerinin hızlanmasını ve coğrafi veri uygulamalarının etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır. Yeni kanun teklifi, inşaat sektörünün güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlama adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Coğrafi Verilerin Toplanması ve İzin Süreçleri Güncelleniyor
İzin Bedeli ve Cezalar
Türkiye Çevre Ajansı'nın Yeni Yapısı
Köy Kanunu ile birlikte Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında da önemli değişiklikler yapılıyor. Gerçek ve tüzel kişilerin, coğrafi verileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iznine tabi olarak toplamaları ve paylaşmaları gerekecek.
İzin bedelleri, başvuru tarihindeki gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine göre belirlenecek ve süresinde izin başvurusu yapılmaması durumunda, iki katına çıkarılacak. Özellikle, coğrafi veri izninin alınmadığı tespit edilirse, yüksek miktarda idari para cezası uygulanacak.
Söz konusu kanun teklifi ile Türkiye Çevre Ajansı da daha etkin bir yapıya kavuşturularak, kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Ajans, özel şirketlerle ortaklık kurabilecek ve bakanlıkça onaylanan projelerde daha hızlı karar alabilecek.
Bu önemli düzenlemeler, Türkiye'deki yapı denetimi süreçlerinin hızlanmasını ve coğrafi veri uygulamalarının etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır. Yeni kanun teklifi, inşaat sektörünün güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlama adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.