Yapı Denetimi ve Coğrafi Veri Düzenlemelerinde Yeni Dönem: TBMM'den Onay Geliyor!

Yapı Denetimi Düzenlemeleri İçin Yasal Değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı denetim kuruluşları sayısının düzenlenmesi, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında TBMM'de ele alınmaya başlandı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, yapı denetim süreçlerinde daha sıkı bir denetim ve yaptırım süreci geliştirilmesi hedefleniyor.

Yapı Denetim Kuruluşları İçin Cezalar Artıyor

Teklif ile yapı denetim kuruluşlarına getirilecek yaptırımlar arasında idari para cezası tutarının 50 bin liradan az olmaması şartı yer alıyor. Yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin %50'sinin 50 bin liradan fazla olduğu durumlarda, cezanın %50'si kadar ek idari para cezası uygulanacak.

Denetim Sorumluluğu ve İzin İptalleri