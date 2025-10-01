Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Yapı Kredi, emekli maaşını 31 Ekim'e kadar taşıma taahhüdü verenlere; temel ve ek koşullarla toplam 30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:31
Yapı Kredi'den emekli promosyonunda rekor teklif: 30.000 TL

Emekli maaşı promosyonu rekabetinde yeni bir hamle yapan Yapı Kredi, koşulları sağlayan emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunarak dikkat çekti. Bankanın duyurduğu kampanya, ek ödüllerle birlikte emeklilerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Kampanya ve son tarih

Yapı Kredi, emekli maaşını 31 Ekim tarihine kadar bankaya taşıma taahhüdü verenler için hazırladığı yeni promosyon paketini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, temel promosyonun yanı sıra belirlenen ek şartların yerine getirilmesiyle toplam avantaj 30.000 TL'ye ulaşabiliyor.

30.000 TL'ye giden adımlar

Temel Promosyon: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli aylığını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren tüm emekliler, maaş tutarına bakılmaksızın 15.000 TL nakit promosyonu anında kazanıyor.

Fatura Talimatı Ödülü: Maaş hesabına ek olarak banka üzerinden iki adet otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere 5.000 TL ek nakit ödül veriliyor.

Kredi Kartı Harcama Bonusu: Yapı Kredi kredi kartı ile tek seferde veya toplamda 1.000 TL ve üzeri harcama yapan emekliler, 5.000 TL ek ödüle hak kazanıyor.

Dijital Bankacılık Teşviki: İlk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapan emeklilere 2.000 TL ek nakit ödül sunuluyor.

Mobil Müşterilere Özel Jest: Henüz Yapı Kredi müşterisi olmayan ve ilk kez Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden müşteri olan emekliler ise 3.000 TL'lik özel bir hoş geldin ödülü ile karşılanıyor.

Tüm bu koşulları yerine getiren bir emekli, toplamda 30.000 TL'lik rekor bir promosyon avantajından faydalanabiliyor. Emeklilerin kampanya koşullarını ve 31 Ekim tarihini takip etmeleri önem taşıyor.

