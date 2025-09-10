HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Türkiye Bu Anayasa'yla Yoluna Devam Edemez

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zeytinburnu Belediyesi Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda basın mensuplarına konuştu. Yapıcıoğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin ürünü olan anayasa ile 43 yıldır yönetildiğimizi vurgulayarak, "Türkiye artık bu Anayasa'yla yoluna devam etmemeli, edemez." dedi.

Gazze'ye İlişkin Değerlendirmeler

Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyonlara ilişkin olarak, "İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini" belirtti. Dünya gündeminin Gazze olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Gazze halkı sistematik bir şekilde aç bırakma politikasıyla, insani yardımların kasıtlı ve sistematik bir şekilde engellenmesi suretiyle katlediliyor. Bu apaçık bir soykırımdır." diye konuştu.

ABD'nin teklif ettiği ateşkes şartlarını görüşmek üzere bir araya gelen Hamas heyetine İsrail tarafından yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini söyleyen Yapıcıoğlu, İsrail'in saldırılarının Gazze'yle sınırlı kalmadığını aktardı. Ayrıca, "İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Tunus'un kara sularında saldırı gerçekleştiğini" hatırlattı ve "Bütün bunlar bize bir şey gösteriyor ki Siyonist katil sürüsü soykırımcılar asla kınamalarla durmayacaklar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararlar bu katil sürüsünü durdurmaya yetmiyor. Anladıkları tek bir şey vardır, güç." ifadelerini kullandı.

TBMM'de Soykırıma Katkı Suçunu Düzenleyen Kanun Teklifi

Yapıcıoğlu, soykırım suçuna iştirak edenlerin cezalandırılması için Meclis'e kanun teklifi verdiklerini açıkladı: "Biz, 2023 yılının Aralık ayında Meclis'te 'Soykırım suçuna iştirak etmiş olan çifte vatandaşların yargılanıp cezalandırılmasına dair' bir kanun teklifi verdik." Teklifin bir muhalefet partisi tarafından verildiğini, ancak 8 partinin desteğiyle Genel Kurul'da doğrudan görüşülmesi kabul edildiğini belirtti. Halen Genel Kurul'da bekleyen teklif için, başta AK Parti olmak üzere tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak teklifin öne alınmasını istedi.

"Terörsüz Türkiye" Süreci ve Çatışmaların Sonlandırılması

Parti olarak "Terörsüz Türkiye" sürecine destek verdiklerini ve bir aydır komisyon toplantılarının sürdüğünü söyleyen Yapıcıoğlu, şiddetin hak arama yolu olamayacağını vurguladı: "Şiddet uygulayanlar 'Ben hak için, ben halkım için silahlı mücadele yürütüyorum' diyenler şunu görmeli ki silah hak arama mücadelesine katkı sunmuyor. Tam aksine hakların tanınmasının önünde en büyük engeli oluşturuyor."

Yapıcıoğlu, "Çatışmalardan herkes zarar gördü. En büyük zararı da Kürt halkı gördü. Çatışmaların mutlaka sona ermesi lazım. Mutlaka silahların susması lazım." değerlendirmesini yaptı ve "Silahlar susarsa bundan herkes fayda sağlar. En büyük faydayı da Kürt kardeşlerimiz görür." dedi. Türkiye'de başlayan sürecin Suriye'deki gelişmelerden bağımsız olmadığını vurgulayarak, bu süreç için ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını ifade etti. Ayrıca Suriye sorunlarının iç dinamiklerle ve yerel diyalogla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Toplumsal Mutabakat ve Yeni Anayasa Çalıştayı

Yapıcıoğlu, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak tekrar şunları söyledi: "Türkiye artık bu Anayasa'yla yoluna devam etmemeli, edemez. 1980 yılının 12 Eylül'ünde bir askeri darbe yaşadık. Bu askeri darbenin ürünü olan bir Anayasa'yla 43 yıldır idare ediliyoruz." Çok farklı siyasi görüşlerden birçok kişinin bu Anayasa'yı bir darbe anayasası olarak gördüğünü ifade eden Yapıcıoğlu, cumartesi günü İstanbul'da "toplumsal mutabakat arayışı ve yeni anayasa" konulu bir çalıştay düzenleyeceklerini ve yeni anayasanın toplumsal barışa katkı sağlayacağını umduklarını belirtti.

