Yapıcıoğlu: Türkiye Bu Anayasa'yla Yoluna Devam Edemez

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul'da yaptığı konuşmada 1980 darbe anayasasının değişmesi gerektiğini, Gazze'deki saldırıları soykırım olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:20
Yapıcıoğlu: Türkiye Bu Anayasa'yla Yoluna Devam Edemez

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Türkiye Bu Anayasa'yla Yoluna Devam Edemez

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zeytinburnu Belediyesi Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda basın mensuplarına konuştu. Yapıcıoğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin ürünü olan anayasa ile 43 yıldır yönetildiğimizi vurgulayarak, "Türkiye artık bu Anayasa'yla yoluna devam etmemeli, edemez." dedi.

Gazze'ye İlişkin Değerlendirmeler

Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyonlara ilişkin olarak, "İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini" belirtti. Dünya gündeminin Gazze olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Gazze halkı sistematik bir şekilde aç bırakma politikasıyla, insani yardımların kasıtlı ve sistematik bir şekilde engellenmesi suretiyle katlediliyor. Bu apaçık bir soykırımdır." diye konuştu.

ABD'nin teklif ettiği ateşkes şartlarını görüşmek üzere bir araya gelen Hamas heyetine İsrail tarafından yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini söyleyen Yapıcıoğlu, İsrail'in saldırılarının Gazze'yle sınırlı kalmadığını aktardı. Ayrıca, "İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Tunus'un kara sularında saldırı gerçekleştiğini" hatırlattı ve "Bütün bunlar bize bir şey gösteriyor ki Siyonist katil sürüsü soykırımcılar asla kınamalarla durmayacaklar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararlar bu katil sürüsünü durdurmaya yetmiyor. Anladıkları tek bir şey vardır, güç." ifadelerini kullandı.

TBMM'de Soykırıma Katkı Suçunu Düzenleyen Kanun Teklifi

Yapıcıoğlu, soykırım suçuna iştirak edenlerin cezalandırılması için Meclis'e kanun teklifi verdiklerini açıkladı: "Biz, 2023 yılının Aralık ayında Meclis'te 'Soykırım suçuna iştirak etmiş olan çifte vatandaşların yargılanıp cezalandırılmasına dair' bir kanun teklifi verdik." Teklifin bir muhalefet partisi tarafından verildiğini, ancak 8 partinin desteğiyle Genel Kurul'da doğrudan görüşülmesi kabul edildiğini belirtti. Halen Genel Kurul'da bekleyen teklif için, başta AK Parti olmak üzere tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak teklifin öne alınmasını istedi.

"Terörsüz Türkiye" Süreci ve Çatışmaların Sonlandırılması

Parti olarak "Terörsüz Türkiye" sürecine destek verdiklerini ve bir aydır komisyon toplantılarının sürdüğünü söyleyen Yapıcıoğlu, şiddetin hak arama yolu olamayacağını vurguladı: "Şiddet uygulayanlar 'Ben hak için, ben halkım için silahlı mücadele yürütüyorum' diyenler şunu görmeli ki silah hak arama mücadelesine katkı sunmuyor. Tam aksine hakların tanınmasının önünde en büyük engeli oluşturuyor."

Yapıcıoğlu, "Çatışmalardan herkes zarar gördü. En büyük zararı da Kürt halkı gördü. Çatışmaların mutlaka sona ermesi lazım. Mutlaka silahların susması lazım." değerlendirmesini yaptı ve "Silahlar susarsa bundan herkes fayda sağlar. En büyük faydayı da Kürt kardeşlerimiz görür." dedi. Türkiye'de başlayan sürecin Suriye'deki gelişmelerden bağımsız olmadığını vurgulayarak, bu süreç için ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını ifade etti. Ayrıca Suriye sorunlarının iç dinamiklerle ve yerel diyalogla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Toplumsal Mutabakat ve Yeni Anayasa Çalıştayı

Yapıcıoğlu, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak tekrar şunları söyledi: "Türkiye artık bu Anayasa'yla yoluna devam etmemeli, edemez. 1980 yılının 12 Eylül'ünde bir askeri darbe yaşadık. Bu askeri darbenin ürünü olan bir Anayasa'yla 43 yıldır idare ediliyoruz." Çok farklı siyasi görüşlerden birçok kişinin bu Anayasa'yı bir darbe anayasası olarak gördüğünü ifade eden Yapıcıoğlu, cumartesi günü İstanbul'da "toplumsal mutabakat arayışı ve yeni anayasa" konulu bir çalıştay düzenleyeceklerini ve yeni anayasanın toplumsal barışa katkı sağlayacağını umduklarını belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zeytinburnu Belediyesinin Belgradkapı Sosyal...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zeytinburnu Belediyesinin Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zeytinburnu Belediyesinin Belgradkapı Sosyal...

İLGİLİ HABERLER

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Silahlı Kavgada Enver Y. Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
3
TRT spikeri Gülden Özel son yolculuğuna uğurlandı
4
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
5
Bolu'da Ahududu Hasadı — Bakan İbrahim Yumaklı: 'Gençlere İhtiyacımız Var'
6
Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek