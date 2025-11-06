Yapraklı'da Kayıp 30 Yaşındaki Osman Soydaş Tüfekle Ölü Bulundu

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 30 yaşındaki Osman Soydaş, köye 2 km uzaklıktaki dere yatağında tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:58
Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde kayıp olarak aranan 30 yaşındaki Osman Soydaş, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Arama çalışmaları

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde yaşayan Osman Soydaş’tan (30) haber alınamaması üzerine, dün arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komando ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Ekiplerde toplam 60 personel ve 20 vatandaş görev aldı.

Aramalarda dron ve iz takip köpekleri de kullanıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler, köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dere yatağında Soydaş’ın cansız bedenine ulaştı.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma

Yapılan ilk incelemede, Osman Soydaş’ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

