Yaralı Hayvanların Koruma Altına Alınması

Yaralı Hayvanlar Güvende

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, doğanın korunmasına yönelik önemli bir adım daha attı.

Yaralı halde bulunan vaşak, doğan yavrusu ve 2 kızıl şahin, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından koruma altına alındı. Jandarma'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'de gerçekleştirilen devriye sırasında doğan yavrusu, Kars'ta vaşak, Kırşehir ve Ardahan'da ise iki adet kızıl şahin yaralı şekilde tespit edildi.

Bu hayvanlar, gerekli tedavilerin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarma'nın bu hassas yaklaşımı, yaralı hayvanların yaşam kurtarma çabalarına katkı sağlıyor.