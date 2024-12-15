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Yaralı Kızıl Geyik Yavrusu Afyonkarahisar'da Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da yaralı kızıl geyik yavrusu, çakal saldırısının ardından koruma altına alındı ve tedavi için üniversiteye götürüldü.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:32
Yaralı Kızıl Geyik Yavrusu Afyonkarahisar'da Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da Yaralı Kızıl Geyik Yavrusu Koruma Altında

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyü yakınlarında yaralı halde bulunan bir kızıl geyik yavrusu, doğa severlerin dikkatini çekti. Köy muhtarı Ahmet Coşar, arazide bir çakal saldırısı sonucu yaralanan yavru geyik yavrusunu buldu.

Yaralı Yavru Geyik Kurtarıldı

Coşar, hemen bölgedeki Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine haber verdi ve kızıl geyik yavrusu onlara teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi, yaralı yavruyu kurtarmak için gerekli adımları hızla attı.

Tedavi Süreci

Kızıl geyik yavrusu, tedavi amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM)'ne götürüldü. Burada, uzman ekip tarafından gerekli tedavi süreci tamamlandı.

Yeni Evi Sandıklı Hayvanat Bahçesi

Tedavisi başarıyla tamamlanan yaralı kızıl geyik yavrusu, şu anda Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'ndaki hayvanat bahçesine yerleştirildi. Burada güvenli bir ortamda yaşamını sürdüreceği belirtildi. Doğa koruma çalışmaları sayesinde, yaralı yavrunun yeniden sağlığına kavuşması sağlanmış oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyü yakınlarında yaralı halde bulunan kızıl...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyü yakınlarında yaralı halde bulunan kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyü yakınlarında yaralı halde bulunan kızıl...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyü yakınlarında yaralı halde bulunan kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı.

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