Yarasalar Ekolokasyon ile İşitme Kaybına Hızla Uyum Sağlıyor

Yarasalar Duyusal Yoksunluktan Nasıl Korunuyor?

Yeni bir araştırma, ekolokasyon (biyosonar) yöntemi ile işitsel bir "harita" oluşturarak yönlerini bulan yarasaların, işitme duyuları devre dışı kaldığında bile bulundukları ortama hızla uyum sağladığını göstermiştir.

Hayvanların Duyusal Yoksunluğa Tepkileri

Doğada bulunan tüm hayvanlar, duyusal yoksunlukla başa çıkmak için farklı yöntemler kullanıyor. Örneğin, köpekler zayıf gelen bir sesi daha iyi duyabilmek için başlarını sesin geldiği yöne doğru eğerken, kediler çevrelerini daha iyi algılamak için kulaklarını farklı yönlere hareket ettiriyor.

Yarasa Araştırması ve Deneyler

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, işitme duyusundan yararlanan yarasaların, bu kritik duyudan mahrum kaldığında nasıl adapte oldukları incelendi. Araştırmacılar, yarasaları ekolokasyon kullanarak bir platformdan diğerine uçması için eğitti ve aynı yarasaların beynindeki önemli bir işitme bölgesini ilaçla geçici olarak devre dışı bırakarak deneyi tekrarladı.

Deney Sonuçları ve Uyum Yetenekleri

Deney sonuçlarında, işitme kaybı yaşayan yarasaların parkuru ilk denemede oldukça hızlı ve başarılı şekilde tamamladığı gözlemlendi. Uçuş sırasında karşılaştıkları engellere çarpsalar bile hatalarını hemen ve etkili bir şekilde telafi ettikleri belirtildi. Yarasaların, daha alçaktan veya duvarlara yakın uçma yöntemleri ile ses dalgalarının sayısını artırarak ortama hızla uyum sağladığı tespit edildi.

Uzman Görüşleri

Çalışmanın yazarlarından nörobilimci Cynthia Moss, yarasaların diğer memelilerden ve insanlardan farkının, bu adaptif yeteneği inanılmaz derecede hızlı ve neredeyse otomatik olarak devreye sokmaları olduğunu söyledi. Ortak yazarlardan Clarice Diebold ise, "Bulgular oldukça ilgi çekici çünkü bu yöntemler genellikle yarasaların dış ortam gürültüsüne uyum sağlarken ortaya çıkar. Ancak bunların içsel bir işleme sorununa karşı uyum sağlarken de kullanıldığına şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın detayları Current Biology dergisinde yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.