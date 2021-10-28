Yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine devlet destekli para yardımı!

Koronavirüs salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkiliyor. Türkiyede artan işsizlik ve her şeye yapılan zamlarla vatandaş maddi olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Pandemi salgınının vatandaşı maddi olarak olumsuz etkilediği şu günlerde devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardım paraları veriliyor.

Devlet destekli yapılan bu yardımlarda maddi olarak zor durumda kalan vatandaşların biraz olsun yükünü hafifletmek amaçlanıyor. Bu yardımlar kapsamında vatandaşa kocası hayatını kaybetmiş kişilere yapılan yardım, maddi desteğe ihtiyaç duyan asker ailesine yapılan yardım, öksüz ve yetim kalmış vatandaşlarımıza yapılan yardım şeklinde çeşitli maddi destekler sağlanıyor.

Yapılan maddi yardım desteği, yardıma muhtaç kişilere aylık veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen bu çalışmada yapılan aylık yardım miktarı 150-550 TL arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca aylık ödenen maddi yardım parasını vatandaş dilerse iki ayda bir çekebiliyor.