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Yardımcı Cevdet Yılmaz'dan Eygi'nin Ölümüne Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine yönelik güçlü bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:33
Yardımcı Cevdet Yılmaz'dan Eygi'nin Ölümüne Sert Tepki

Yardımcı Cevdet Yılmaz'dan Vahim Olay Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine sert bir tepki gösterdi. Yılmaz, bu olayın ardından sosyal medya hesabında açıklamalar yaptı.

İfade Edilen Duygular

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirilen sivil ve barışçıl bir eyleme yapılan vahşice saldırı sonucunda hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bu hain saldırıyı lanetliyorum.”

Uluslararası Hesap Vermek Zorundalar

Buna ek olarak Yılmaz, "Uzun yıllardır soykırımcı politikalar ve saldırılarla on binlerce masumu katleden İsrail'in, uluslararası mahkemeler önünde işlediği tüm suçların hesabını vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz," diyerek kesin bir mesaj verdi.

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