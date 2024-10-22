Yargı Reformu İçin Yeni Düzenlemeler TBMM'de Görüşüldü

TBMM'de Yargı Düzenlemeleri Üzerine Görüşmeler Başladı

TBMM Adalet Komisyonu, noterlik ve yargı süreçlerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başladı.

Kampanyanın Detayları

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Yüksel, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen düzenlemenin hayata geçirileceğini ve bu teklifin onun devamı niteliğinde olduğunu ifade etti. Teklif, 23 maddeden oluşuyor ve noterlik hizmetlerinin etkinliğini artırmayı, hukuki güvenliği sağlamayı ve temel hakların korunmasını hedefliyor.

Önemli Reformlar ve Değişiklikler

Yüksel, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda çeşitli yasal değişikliklerin yapılacağına değindi. Ayrıca, suçun niteliğinin değişmesi durumunda sanıklara bilgi verileceğini vurguladı ve casusluk suçlarıyla ilgili yeni yasaların yürürlüğe gireceğini belirtti.

Tezkere Sunumu ve Mevcut Durum

Teklifin ilk imza sahiplerinden Nurettin Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesindeki reformların önemli bölümünün hayata geçirildiğini bildirdi. Alan, boşanma davalarıyla ilgili sürenin 3 yıldan 1 yıla indirileceği ve çocuk izleme merkezlerinin üniversiteler tarafından kurulabileceğini aktardı.

Eleştiriler ve Müdahale Önerileri

Alternatif görüşleri savunan muhalefet milletvekilleri, özellikle casusluk düzenlemesine karşı çıktı. Serap Yazıcı Özbudun, teklifin hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu savundu ve insan hakları ile milli güvenlik arasındaki dengenin bozulduğunu vurguladı.

Süleyman Bülbül, Türkiye'nin gündeminin farklı olduğunu ifade ederek yasanın geri çekilmesi gerektiğini savundu ve casus öngörüleri hakkında sert eleştirilerde bulundu.

DEM Parti'nin Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ise bu konuda karşı durduklarını, görüşmeler sırasında yine muhalefet uygulayacaklarını belirtti.