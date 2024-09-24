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Yargı Reformu Strateji Belgesi ile Adaletin Güvencesi

Adalet Bakanı Tunç, Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi ile adaletin hızla tecelli edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:51
Yargı Reformu Strateji Belgesi ile Adaletin Güvencesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yeni Yargı Reformu Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Akşehir Adalet Sarayı temel atma töreninde konuştu. Tunç, "Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi ile vatandaşlarımızın yargıya güvenini arttıracak somut hedefler ortaya koyacağız" dedi.

Toplumsal Huzurun Teminatı: Adalet

Tunç, adaletin toplumsal huzur ve barışın teminatı olduğunu vurgulayarak, "Adaletin tecelli edeceği mekanların, adaletin şiarına uygun olması gerekiyor" sözleriyle ilgili önemli noktaları belirtti.

Adaletin İnşasında İnsan Unsurunun Önemi

Bakan Tunç, müstakil adalet sarayları inşa etmenin yanı sıra, bu binaları işleten hakimler, savcılar ve Adalet Bakanlığı çalışanlarının önemine değindi.

Yeni Reformlarla Gelecek Vizyonu

Yenilenen adalet sisteminin, toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi için Yargı Reformu Strateji Belgesi nin hazırlandığını belirten Tunç, "Önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanımız belgenin detaylarını açıklayacak" dedi.

Somut Adımlar ve Kamu Vicdanı

Tunç, "Kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan durumlara karşı somut adımlar atmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu ve adaletin gecikmeksizin tecellisini sağlama hedefini yineledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni yapılacak adalet sarayının temel atma...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni yapılacak adalet sarayının temel atma törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni yapılacak adalet sarayının temel atma...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni yapılacak adalet sarayının temel atma törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni yapılacak adalet sarayının temel atma...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni yapılacak adalet sarayının temel atma törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni yapılacak adalet sarayının temel atma...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni yapılacak adalet sarayının temel atma törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni yapılacak adalet sarayının temel atma...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni yapılacak adalet sarayının temel atma törenine katıldı.

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