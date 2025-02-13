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Yargıç, Trump'ın Federal Çalışanlara Tazminat Teklifinin Önünü Açtı

ABD'li yargıç, Trump'ın istifa eden federal çalışanlara teklif ettiği 7 aylık tazminatın durdurulması talebini reddetti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 05:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 05:44
Yargıç, Trump'ın Federal Çalışanlara Tazminat Teklifinin Önünü Açtı

Trump'ın Tazminat Teklifi Yargıdan Geçti

ABD'de federal yargıç George O'Toole, Başkan Donald Trump'ın istifa eden federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat ödeme teklifinin önünü açtı.

Yargı Kararı ve Açıklamalar

O'Toole, 6 Şubat'ta alınan geçici durdurma kararının kaldırıldığına ve bu konuda ilave ihtiyati tedbir kararlarının reddedildiğine karar verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise bu kararı büyük bir memnuniyetle karşılayarak, "Bu durum, hukuki mücadelenin Başkan Trump ve onu destekleyen 77 milyondan fazla ABD'linin iradesine galip gelemeyeceğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Kovid-19 Sonrası Çalışma Politikasının Etkileri

Trump hükümeti, 6 Şubat tarihine kadar işlerinden ayrılacak federal çalışanlara tazminat teklifini içeren e-postalar göndermişti. Bu e-postalarda, Kovid-19 salgınından sonra uzaktan çalışan federal personelin büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü ofislerine dönmesi gerektiği vurgulanmış ve "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Tazminat Uygulamasına Eleştiriler

Söz konusu uygulama, eleştirmenler tarafından yasadışı olarak nitelendiriliyor ve tazminatın ödeneceğine dair bir güvence bulunmadığı belirtiliyor. Ancak Trump hükümeti, bu eleştirileri reddederek amaçlarının "federal hükümeti yeniden yapılandırmak" olduğunu ifade ediyor.

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