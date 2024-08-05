Yargıda Birlik Derneği'nden Savcıya Destek Açıklaması

Yargıda Birlik Derneği'nden Açıklama

Yargıda Birlik Derneği, Ordu ilinde yaşanan bir olay sonrası Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin maruz kaldığı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savcının Ailesini Koruma Çabası

Derneğin açıklamasında, savcının ailesini koruma amacıyla hareket ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Ailesini koruma amacıyla hareket eden meslektaşımızı zan altında bırakan ve kamuoyunu yönlendirme amaçlı manipülatif haberlerin kabulü mümkün değildir" denildi.

Olayın Gelişimi

Aybastı ilçesinde gerçekleşen olayda, Savcı'nın aileyle birlikte gittiği lokantada, çeşitli sebeplerle çalışanlarla tartışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, işletme çalışanlarının savcının üzerine yürüyerek saldırdıkları, bu esnada savcının kayınvalidesinin ve 9 aylık bebeğinin yaralandığı ifade edildi.

Yasal Süreç Devam Ediyor

Olay sonrası Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yardım talimatı ile olaya karıştığı belirtilen üç kişi gözaltına alındı. Dernek, yaşanan tüm gelişmeleri takip edeceğini ve hukuki sürecin titizlikle yürütülmesine destek vereceğini belirtti.

Sonuç olarak, Yargıda Birlik Derneği, olayla ilgili kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek amaçlı bir dizi bilgi verdi ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.