Yargıda Birlik Derneği ve TOBBUYUM Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yargıda Birlik Derneği ve TOBBUYUM, arabuluculuk eğitimleri için işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:44
Yargıda Birlik Derneği ve TOBBUYUM Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yargıda Birlik Derneği ile TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi arasında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol, temel arabuluculuk eğitimi ve kişisel gelişim programlarını kapsıyor.

Yargıda Birlik Derneğinden yapılan açıklamaya göre, imza törenine TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Muzaffer Köstü ve TOBBUYUM Genel Müdürü Onur Yüksel katıldı.

Protokol çerçevesinde, TOBBUYUM'un düzenlediği temel arabuluculuk eğitimi ve diğer programlar, Yargıda Birlik Derneği üyelerine özel avantajlarla sunulacak. Dernek Başkanı Kırmaz, konuya ilişkin açıklamasında, TOBBUYUM tarafından düzenlenecek programlarla ilgili bilgilerin yakın zamanda üyelere mesaj yoluyla bildirileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

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