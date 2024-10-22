Yargılama Süreci Başladı: Erdem Kaya'nın PKK Çukurova İlçe Başkanlığına Saldırısı

Yargılama Süreci Başladı

Adana'da, depremler nedeniyle boşaltılan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş etmekle suçlanan sanık Erdem Kaya'nın yargılanma durumu mahkemede değerlendirildi.

Duruşmaya Katılmadı

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada sanık, sağlık sorunları nedeniyle yerinde bulunmadı; avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Pskolojik Sorunlar ve İntihar Girişimi

Sanık avukatı, müvekkilinin yaklaşık bir ay önce intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, "Müvekkilimin psikolojik rahatsızlıkları var. Uzun süre Çukurova Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Sanığın hiçbir siyasi partiye üyeliği yoktur," dedi.

Sanığın Durumu ve Savcının Görüşü

Cumhuriyet savcısı, Erdem Kaya'nın tutukluluk halinin devamını istedi. Hakim, sanığın cezai ehliyetinin belirlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine ve tutukluluğunun sürdürülmesine karar verdi. Duruşma ise ertelendi.

Suçlamalar

Erdem Kaya, 20 Nisan 2023 tarihinde AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına pompalı tüfekle ateş ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sanık hakkında, "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 4 yıl, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıl hapis cezası talep edilmiştir. Toplamda 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.