Yargıtay, 15 Temmuz Darbe Girişiminde Yakalanan İlk Darbecinin Cezasını Onadı

Yargıtay'dan Önemli Karar

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yakalanan ilk darbeci olarak tanınan eski albay Yurdakul Akkuş'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Ayrıca, Akkuş ile birlikte 5 sanık hakkında verilen hapis cezaları da kesinleşti.

Mahkeme Süreci ve Karar

İlk derece mahkemesi kararının usulden bozulmasının ardından, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 31 Ekim 2022'de 16 sanık ile ilgili yeni bir karar vermişti. Yargıtay, Akkuş'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, Ali Çiğci ve Bilal Dişbudak'a verilen 15'er yıl hapis cezasını da onadı.

Darbe Girişiminde Kilit Rol

Akkuş'un yakalanması, darbe teşebbüsünün seyrini değiştirmiş ve çantasından çıkan "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları, operasyonların hızlanmasına neden olmuştu. Çantasındaki belgelerde, darbecilerin planları ve görevlendirmeler hakkında bilgiler yer alıyordu.

Geçmiş Davalar

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Temmuz 2018'de Akkuş'u ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etmişti. 12 sanığa ise 8 yıl 9 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Yargıtay, daha önceki kararları bazı gerekçelerle bozmuş, ancak yeniden yapılan yargılamada önceki cezalar onaylandı.