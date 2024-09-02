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Yargıtay Başkanı Kerkez'den Yeni Anayasa Vurgusu

Ömer Kerkez, 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde Türkiye'nin ihtiyaçlarını ve adaletin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:29
Yargıtay Başkanı Kerkez'den Yeni Anayasa Vurgusu

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 2024-2025 Adli Yıl Açılış Konuşması

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülkemizin daha demokratik, özgürlükçü, çağdaş ve kapsayıcı bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kerkez, etkin bir yargı sistemi için gerekli adımları atacaklarına dair kararlılık gösterdi.

Adaletin Temel İlkeleri

İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, yargı kurumlarının yoğun iş yükü ve dava sürelerinin uzamasını ele alan Kerkez, yargı sisteminin yükünü hafifletmek amacıyla hukuki süreçlerin daha iyi yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda, hukuk bilincinin geliştirilmesi ve vatandaşların kurallara uyması gerektiğinin altını çizdi.

Hukukun Üstünlüğü ve Anayasa Tartışmaları

Kerkez, hukukun üstünlüğünün sağlanmasının, toplumun huzurlu ve sağlıklı yaşaması için kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Ülkemizin daha demokratik bir anayasaya ihtiyacı vardır." dedi. Yeni anayasanın yalnızca yasal çerçeveleri değil, aynı zamanda toplumun değerlerini yansıtması gerektiğini vurguladı.

Milli Hukuk Sistemi Önerisi

Yargıtay Başkanı, Avrupa hukukuna uyum sağlamaktan çok, Türkiye'ye özgü "Milli Hukuk Sistemi" kurulması gerektiğini belirterek, bu şekilde adaletin gerçek anlamda sağlanabileceğini ifade etti. Adaletin, güçlüyü değil haklıyı koruması gerektiğini ve toplumdaki tüm bireylerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sonuç ve Hedefler

Konuşmasının sonunda, Kerkez, adalet ve güven ortamının geliştirilmesi, davaların hızlandırılması ve vatandaşların haklarına daha hızlı ulaşmalarının sağlanması için yargı camiasının elinden geleni yapacağına söz verdi. "Hukuk bir gerekliliktir, toplum halinde yaşama bilincidir." dedi.

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