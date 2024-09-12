Yargıtay Başkanı Kerkez'in Azerbaycan Ziyareti

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Azerbaycan'da Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakü'ye yaptığı ziyaret sırasında, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi'ni de ziyaret eden Kerkez, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile beraberdi.

Yargı Alanındaki İşbirliği Vurgusu

Başkan Kerkez, Türk Yargıtayı ve Azerbaycan Yüksek Mahkemesi'nin vatandaşların hakkını teslim etme konusunda önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi. Türkiye ile Azerbaycan’ın "bir millet, iki devlet" anlayışını her zaman gururla taşıdığını ifade eden Kerkez, iki ülke arasındaki yargı işbirliğini somut adımlarla geliştirmeyi arzuladığını söyledi.

Şehitlikler Ziyareti

Kerkez, Bakü ziyaretinin ardından Haydar Aliyev'in anıt mezarını ve Türk şehitliklerini de ziyaret etti. Fahri Hiyabanı ziyaret eden Kerkez, burada Aliyev’in mezarına çelenk bıraktı. Daha sonra 20 Ocak Şehitler Hiyabanında Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sunarak, Bakü Türk Şehitliği’ne geçerek anıta çelenk bıraktı ve anıt defterini imzaladı.

İlişkilerin Geliştirilmesi İçin Çalışmalara Devam

Basın toplantısında, Kerkez, Kerimov'un daveti üzerine Yargıtay üyeleri ve daire başkanlarıyla birlikte Azerbaycan’ı ziyaret ettiklerini ve yargı alanındaki ilişkileri daha da güçlendirme hedefinde olduklarını belirtti. Ayrıca, temasları kapsamında Karabağ'ın sembolü olan Şuşa'yı da ziyaret etmeyi planladıklarını kaydetti.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (solda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile (sağda) görüştü.