Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Kilis'te: Valilik Ziyareti ve Hukuk Semineri

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Kilis'te Ziyaretlerde Bulundu

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Kilis'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kilis Valisi Tahir Şahin'i makamında ziyaret eden Kerkez, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Seminer ve Adli Görüşmeler

Daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya'yı ziyaret eden Kerkez, Kilis Barosu tarafından düzenlenen "Yargıtay Kararları Işığında Kasten Öldürme ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçları" konulu seminere katıldı.

Basına kapalı yapılan seminere, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Korkmaz, Baro Başkanı Mehmet Taşçı, yargı mensupları ve avukatlar katıldı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Kilis'teki programları kapsamında Vali Tahir Şahin'i makamında ziyaret etti.