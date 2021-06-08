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Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alımı yapacak

Yargıtay Başkanlığı personel alımı başvurusu büyük ilgi gördü. Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alımına ilişkin şartları açıkladı. Adaylar personel alım şartları ve sözleşmeli personel alım başvurularına ilişkin detayları araştırıyor.

08 Haziran 2021 Salı 00:19
Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alımı yapacak
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Yargıtay Başkanlığı istihdam edilmek üzere 212 sözleşmesi personel alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada Yargıtay Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, belirtilen sözleşmeli pozisyonlara alım yapılacağı bildirildi.

Ayrıca yapılan açıklamada personel alımında 2020 yılı KPSS puanının dikkate alınacağı, ardından uygulamalı ve sözlü ve yazılı sınavların sonuçları dikkate alınacak.


Basın İlan Kurumu portalı üzerinden yayımlanan ilanda başvuruların 7 Haziran ve 11 Haziran saat 17:00 arasında yapılması istendi. Öte yandan başvuruların e-Devlet sistemine üye olunarak online şekilde yapılabileceği de bildirildi. Şahsi ve e-posta yoluyla yapılan başvurular ise geçersiz sayılacak.

Adayların belgelerini eksiksiz ve tek tek sisteme yükleyerek başvuru işlemini tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru ekranı için tıklayınız…

Başvuru detayları için tıklayınız...


Son Güncelleme: 08.06.2021 00:19
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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay BaşkanlığıPersonel Alım
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