Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alımı yapacak

Yargıtay Başkanlığı istihdam edilmek üzere 212 sözleşmesi personel alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada Yargıtay Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, belirtilen sözleşmeli pozisyonlara alım yapılacağı bildirildi.

Ayrıca yapılan açıklamada personel alımında 2020 yılı KPSS puanının dikkate alınacağı, ardından uygulamalı ve sözlü ve yazılı sınavların sonuçları dikkate alınacak.

Basın İlan Kurumu portalı üzerinden yayımlanan ilanda başvuruların 7 Haziran ve 11 Haziran saat 17:00 arasında yapılması istendi. Öte yandan başvuruların e-Devlet sistemine üye olunarak online şekilde yapılabileceği de bildirildi. Şahsi ve e-posta yoluyla yapılan başvurular ise geçersiz sayılacak.

Adayların belgelerini eksiksiz ve tek tek sisteme yükleyerek başvuru işlemini tamamlanması gerekmektedir.

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