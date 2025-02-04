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Yargıtay Başsavcısı Şentürk, Bulgaristan Heyetini Ağırladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Bulgaristan Başsavcıvekili Borislav Sarafov ve heyetini kabul etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:37
Yargıtay Başsavcısı Şentürk, Bulgaristan Heyetini Ağırladı

Yargıtay Başsavcısı Muhsin Şentürk'ten Bulgaristan Heyetine Kabul

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcıvekili Borislav Sarafov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmeler, Türkiye'ye davet olunan Sarafov'un Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gerçekleştirdiği ziyarette gerçekleşti.

Buluşmada Karşılıklı Bilgilendirme Yapıldı

Şentürk, kabul sırasında Bulgar heyetine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görev ve yetkileri hakkında detaylı bir bilgilendirme sağlamanın yanı sıra, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Bu tür ziyaretlerin, iki ülke arasındaki hukuk işbirliğini artırması bekleniyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk (sağda), Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcıvekili...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk (sağda), Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcıvekili Borislav Sarafov (solda) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk (sağda), Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcıvekili...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk (sağda), Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcıvekili Borislav Sarafov (solda) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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