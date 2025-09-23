Yargıtay: Çocuk Annenin Yeni Eşinin Soyadını Alamaz

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, annenin çocuğunun yeni evlendiği eşin soyadını almasını hukuka aykırı bularak kararı kanun yararına bozdu.

Karar ve Süreç

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir kadının boşandığı eşinin soyadını taşıyan çocuğunun, annenin sonraki evliliğindeki eşin soyadını alması yönündeki mahkeme kararını kanun yararına bozdu. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Antalya'da yaşayan anne, boşanma sonrası çocuğun velayetinin kendisine verildiğini, çocuğun eski eşinin soyadını taşımaya devam ettiğini belirtti. Annenin yeniden evlenmesi nedeniyle çocuk ile kendisinin soyadının farklı olması sorun oluşturduğunu iddia ederek, çocuğun yeni eşin soyadını alması veya mümkün değilse annenin kızlık soyadını taşıması talebiyle dava açtı.

Antalya 9. Aile Mahkemesi, çocuğun annenin yeni evlendiği eşin soyadını kullanmasına karar verdi ve hüküm istinaf incelemesinden geçmeksizin kesinleşti.

Yargıtay Gerekçesi

Mahkeme kararının kanun yararına bozulmasını talep eden Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Dairenin gerekçesinde, Türk hukukunda evlilik birliğinde doğan çocuğun babasının soyadını aldığı; boşanma sonrası velayeti anneye verilen çocuk bakımından annenin bekarlık soyadının ancak çocuğun üstün yararı bulunması halinde kullanılabileceği belirtildi. Kararda, davacı annenin sonraki evliliği nedeniyle bekarlık soyadını kullanmadığı vurgulanarak, annenin talebinin gerekli koşulları taşımadığı kaydedildi.

Yargıtay kararında, çocuğun soyadının annenin sonraki evliliğinde kazandığı soyadıyla değiştirilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu ve bu nedenle hükmün kanun yararına bozulmasının gerektiği ifade edildi.

Kararın Hukuki Niteliği

Kanun yararına bozma kararlarının, kesinleşmiş hükmü doğrudan değiştirmediği; ancak yargılama sürecindeki hukuka aykırılıkları tespit ettiği hatırlatıldı. Bu karar, soyadı değişikliği taleplerinde anne veya babanın sonraki evlilik durumunun ve çocuğun üstün yararının nasıl değerlendirileceğine ilişkin önemli bir hukuki gösterge niteliği taşıyor.

Öne çıkan hususlar: Yargıtay, annenin yeni eşinin soyadının küçüğe verilemeyeceğini, annenin bekarlık soyadını kullanmaması halinde ise çocuğun annenin soyadını almasına ilişkin talebin koşullarının oluşmadığını vurguladı.

