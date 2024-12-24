DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,77 -0,3%
ALTIN
2.965,52 -0,34%
BITCOIN
3.424.676,77 -3,96%

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk, Suudi Arabistan'a Çalışma Ziyareti Gerçekleştiriyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Suudi Arabistan'a işbirliğini güçlendirmek ve bilgi paylaşmak üzere ziyarette bulunacak.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:29
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk, Suudi Arabistan'a Çalışma Ziyareti Gerçekleştiriyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, uluslararası işbirliğini artırmak ve bilgi tecrübesi paylaşımı amacıyla Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretinde bulunacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şentürk, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib'in daveti üzerine yarın bu ülkeye gidecek.

Ziyaret boyunca, iki ülke başsavcılıkları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve bilgi ile tecrübelerin paylaşılması amacıyla çeşitli görüşmeler yapılacak. Ayrıca, Şentürk, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığı, Mekke Bölge Başsavcılığı ve Tabuk Bölge Başsavcılığı yetkilileri ile de toplantılar gerçekleştirecek.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına 5 Gözaltı
2
Maya Sandu, Moldova Cumhurbaşkanı Olarak Görevine Başladı
3
TÜRK-İŞ'ten Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Üzerine Önemli Açıklama
4
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Sudan'daki Kıtlık İçin Acil Çözüm Çağrısı Yaptı
5
İsrail'in Gazze'deki Sivil Savunma Hedefine Saldırısı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
6
Samsun'da Kuryenin Ölümüne Neden Olan Ehliyetsiz Sürücü Yargılaması Devam Ediyor
7
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: Ölüm Sayısı 11'e Düştü

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!