Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk, Suudi Arabistan'a Çalışma Ziyareti Gerçekleştiriyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, uluslararası işbirliğini artırmak ve bilgi tecrübesi paylaşımı amacıyla Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretinde bulunacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şentürk, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib'in daveti üzerine yarın bu ülkeye gidecek.

Ziyaret boyunca, iki ülke başsavcılıkları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve bilgi ile tecrübelerin paylaşılması amacıyla çeşitli görüşmeler yapılacak. Ayrıca, Şentürk, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığı, Mekke Bölge Başsavcılığı ve Tabuk Bölge Başsavcılığı yetkilileri ile de toplantılar gerçekleştirecek.