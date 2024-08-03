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Yargıtay'dan Boşanma Davasında Önemli Karar: Kayınvalidem ve Kayınbabamı 'Anne Baba' Diye Çağırmamak Kusur Sayıldı

Yargıtay, kayınvalidesine ve kayınpederine 'anne, baba' demeyen kadını boşanma davasında kusurlu buldu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:02
Yargıtay'dan Boşanma Davasında Önemli Karar: Kayınvalidem ve Kayınbabamı 'Anne Baba' Diye Çağırmamak Kusur Sayıldı

Yargıtay'dan Evlilik Hukukuna Dair Dikkat Çeken Bir Karar

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" diye hitap etmeyen bir kadını, boşanma davasında kusurlu sayarak hukukun önemini bir kez daha vurguladı. Yerel mahkemenin kararını onayan daire, bu davranışın evlilik birliğinin sarsılmasında etkin bir etkisi olduğunu belirtti.

Dava Süreci ve İddialar

İsmail Yılmaz, eşi Fatma'nın kendi ailesine saygı göstermediğini iddia ederek boşanma davası açtı. Fatma ise, eşinin kendisine vakit ayırmadığını ve kendisini istemediğini öne sürerek karşı dava açtı. Bursa 8. Aile Mahkemesi, kadının kayınvalide ve kayınpederine "anne baba" şeklinde hitap etmediği gerekçesiyle kadını tam kusurlu buldu.

İstinaf ve Yargıtay Süreci

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kadının kayınvalidesi ve kayınpederine hitap tarzını evliliği sarsan bir kusur olarak görmedi. Ancak istinaf başvurusu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, bu davranışın boşanma davasında önemli bir kusur olduğuna karar vererek tarafların boşanmasına onay verdi.

Kararın Gerekçesi

Yargıtay, tarafların evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ve boşanma sebebinin yasal olarak geçerli olduğunu ifade ederken, kadının "anne, baba" hitabında bulunmamasının evliliği sarsacak bir durumu teşkil ettiğini belirtti. Bu bağlamda, erkekte kusura neden olabilecek durumların yaşandığı kabul edilmedi.

Mahkeme, kadının boşanma talebinin konusuz kalmasına hükmederek, bu durumu ise eşit kusur oranıyla değerlendirdi. Karar, aile hukukundaki etik ve ahlaki yükümlülükleri de gün yüzüne çıkarttı.

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