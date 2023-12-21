Yargıtay'dan çıkan kira zammı kararı kiracıları yıktı

Son dönemde konut kiralarındaki yüksek artışlar ve bu duruma karşı alınan yüzde 25 kira zammı sınırlamasına dair önemli bir mahkeme kararı geldi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, konut kiralarındaki yüzde 25'lik kira artış oranının "adil" olmadığına karar verdi, bu karar emsal niteliğinde. Mahkeme, artan kiraların önlenmesi amacıyla getirilen kira artış sınırlamasının yeterli olmadığına hükmetti ve değer kaybının tespiti isteğiyle açılan davada bu kararı verdi. İşte detaylar...





KONUT KİRALARINDAKİ YÜKSEK ARTIŞLAR VE YÜZDE 25'LİK KİRA ZAMMI SINIRLAMASINA DAİR ÖNEMLİ KARAR

Günümüzde konut kiralarındaki artışlar, geniş bir kesimi etkilemiş durumda. Bu duruma çözüm bulmak adına uygulamaya konulan yüzde 25 kira zammı sınırlaması, mahkeme tarafından eleştirildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, konut kira artışlarının sınırlandırılmasının adil olmadığına ve bu durumun konut sahiplerine haksız bir avantaj sağlayabileceğine karar verdi. Mahkeme, söz konusu düzenlemenin "değer kaybının tespiti" amacıyla açılan davada emsal niteliğinde bir karara imza attı. İşte diğer ayrıntılar...





Bu karar, kira artışlarını sınırlayan düzenlemelerin daha etkili ve adil bir şekilde belirlenmesi gerektiği yönünde bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Mahkeme, kira artışlarının genel bir sınırlama ile değil, daha özel durumları dikkate alan bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurgulayarak konut sahipleri ile kiracılar arasındaki dengeyi gözetmek adına daha detaylı bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Bu mahkeme kararı, kira kontratları ve kiracı-hane sahibi ilişkilerinde adil ve dengeli bir çözüm arayışının devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Kiracıların mağduriyetini önlemek ve ev sahiplerine de adil bir kira geliri sağlamak amacıyla yapılacak düzenlemelerin daha dikkatli ve özenli bir şekilde ele alınması gerekiyor. Mahkemenin bu kararı, konut kiralarında yaşanan sorunlara karşı daha etkili ve adil çözümler geliştirme ihtiyacını vurguluyor.