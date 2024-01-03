Yargıtay'dan ikinci defa Can Atalay kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasından ceza alan ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili olan Can Atalay için iki kez hak ihlali kararı verdi. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM’nin kararlarını tanımadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM’nin kararlarının hukuki bir değer taşımadığını ve juristokrasiye örnek olduğunu belirtti. Daire, AYM’nin ikinci hak ihlali kararına da uymama kararı aldı.

NELER YAŞANDI?

Can Atalay için AYM, hak ihlali kararı vermişti. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu kararı tanımadı. Daire, AYM üyelerine suç duyurusu yaptı. Dairenin Can Atalay hakkındaki kararı ve AYM üyelerine yönelik suç duyurusu, siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırmıştı.



Dava ilk olarak Gezi Parkı eylemlerine katılan ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen avukat Can Atalay'ın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılması ile başlamıştı.

Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kendisi için iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen, yerel mahkeme tarafından tahliye edilmedi. AYM, Can Atalay'a 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Can Atalay, halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.