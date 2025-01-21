Yargıtay'dan Reina Saldırısına İlişkin Cezalara Onay

Yargıtay, Reina Saldırganına Verilen Cezaları Onadı

2017 yılbaşı gecesi Ortaköy'de yaşanan terör saldırısının faili olan Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve toplam 1368 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Reina eğlence merkezine düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararları onaylayarak, 31 sanık hakkında verilen süreli hapis cezalarını da uygun buldu. Buna göre, sanık Masharipov'a "Anayasa'yı ihlal" suçundan bir kez, "kasten öldürme" suçundan ise 39 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 1368 yıl hapis cezası verildi.

Bozma Kararları ve Gelişmeler

Yargıtay, ancak bazı sanıkların aldığı cezaları bozdu. Örneğin, terör saldırısının planlayıcısı olarak değerlendiren İlyas Mamaşaripov'a verilen cezalar, sanığın eylemle bağlantısının yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle iptal edildi. Mamaşaripov, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanacak.

11 tutuksuz sanık hakkında ise yeterli kanıt bulunmadığı ve bir sanık hakkında fazla ceza tayini gerekçesiyle bozma kararı verilmiş durumda.

Olayın Detayları

Reina saldırısı, 31 Aralık 2016'dan 1 Ocak 2017'ye geçerken, Abdulkadir Masharipov tarafından gerçekleştirildi. Saldırıda 10 Türk vatandaşı dahil olmak üzere 39 kişi hayatını kaybetmiş, 78 kişi yaralanmıştır. Masharipov, olay sonrası kaçmayı başarmış ancak 16 Ocak 2017'de yakalanmıştır.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, Masharipov'un DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ve saldırıyı gerçekleştirmek için Reina'ya yönlendirildiği belirlenmiştir. Masharipov, yargılama sürecinde, ölümüne dair talep ve ifadelere yer vermiştir.

Yargıtay'ın onayladığı kararlar, terörle mücadele konusunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.