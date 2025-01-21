DOLAR
35,62 -0,12%
EURO
36,93 0,45%
ALTIN
3.118,07 -0,64%
BITCOIN
3.647.842,94 1,35%

Yargıtay'dan Reina Saldırısına İlişkin Cezalara Onay

Yargıtay, Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:01
Yargıtay'dan Reina Saldırısına İlişkin Cezalara Onay

Yargıtay, Reina Saldırganına Verilen Cezaları Onadı

2017 yılbaşı gecesi Ortaköy'de yaşanan terör saldırısının faili olan Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve toplam 1368 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Reina eğlence merkezine düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararları onaylayarak, 31 sanık hakkında verilen süreli hapis cezalarını da uygun buldu. Buna göre, sanık Masharipov'a "Anayasa'yı ihlal" suçundan bir kez, "kasten öldürme" suçundan ise 39 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 1368 yıl hapis cezası verildi.

Bozma Kararları ve Gelişmeler

Yargıtay, ancak bazı sanıkların aldığı cezaları bozdu. Örneğin, terör saldırısının planlayıcısı olarak değerlendiren İlyas Mamaşaripov'a verilen cezalar, sanığın eylemle bağlantısının yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle iptal edildi. Mamaşaripov, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanacak.

11 tutuksuz sanık hakkında ise yeterli kanıt bulunmadığı ve bir sanık hakkında fazla ceza tayini gerekçesiyle bozma kararı verilmiş durumda.

Olayın Detayları

Reina saldırısı, 31 Aralık 2016'dan 1 Ocak 2017'ye geçerken, Abdulkadir Masharipov tarafından gerçekleştirildi. Saldırıda 10 Türk vatandaşı dahil olmak üzere 39 kişi hayatını kaybetmiş, 78 kişi yaralanmıştır. Masharipov, olay sonrası kaçmayı başarmış ancak 16 Ocak 2017'de yakalanmıştır.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, Masharipov'un DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ve saldırıyı gerçekleştirmek için Reina'ya yönlendirildiği belirlenmiştir. Masharipov, yargılama sürecinde, ölümüne dair talep ve ifadelere yer vermiştir.

Yargıtay'ın onayladığı kararlar, terörle mücadele konusunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Zelandalılar, Trump'ın Atomun Parçalanmasıyla İlgili İfadelerine Tepki Gösterdi
2
Yapay Zeka Projesi ile 10 Ülkeden Öğrenciler Bir Araya Geldi
3
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya Otel Yangını İçin Heyet Görevlendirdi
5
Trump, Kuzey Kore'yi Nükleer Güç Olarak Tanımladı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya Otel Yangını Hakkında Bilgi Aldı
7
Pelosi'den Trump'ın 6 Ocak Affına Sert Tepki

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!