Yargıtay, Faili Meçhul Cinayetler Davasında Kararları Onadı

Yargıtay'dan Önemli Bir Karar

Yargıtay, 1990'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler davasında verilen beraat ve düşme kararlarını onayladı. Davada yer alan eski İçişleri Bakanı ve 16 sanık arasında bulunan isimler, yıllar süren yargılamanın ardından nihai karara ulaştı.

Dava Süreci

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 26 Mayıs 2023'te verilen karara göre, sanıklar Mehmet Ağar, Alper Tekdemir ve diğer isimler hakkında, maktuller Namık Erdoğan, Haci Karay, Adnan Yıldırım ve Yusuf Ekinci'ye yönelik 'nitelikli kasten öldürme' suçları zamanaşımı nedeniyle düşürülmüştü.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu düşme kararlarının yanı sıra, Abdülmecit Baskın ve Behçet Cantürk’e yönelik suçlamalar için de onama kararı verdi. Medet Serhat ve Faik Candan ile ilgili beraat kararları da kabul edildi.

Davanın Geçmişi

Bu dava, 19 sanık hakkında açılan ilk duruşma 16 Nisan 2014'te yapılmıştı; ardından yargılama süreci tamamlanarak 13 Aralık 2019'da karar verilmişti. Süreç içinde vefat eden sanıklar Ahmet Demirel ve Ziya Bandırmalıoğlu'nun davaları düşürülmüş, 'Yeşil' kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'ın dosyası ise ayrı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Yargı süreci sonunda, beraat ve düşme kararları kesinleşmiş olup, bu davaların kapanması ülke için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.