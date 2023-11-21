Yargıtay'ın Ana Yasa Mahkemesi hakkındaki suç duyurusu için savcılıktan flaş hamle

Gezi Davası’nda yargılanan ve tutuklu kalan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hak ihlali yaşadığına karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından suçlandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararını tanımayarak ve bu kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunarak tartışma yarattı. Suç duyurusu dilekçesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırıldı.

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ’NDEN TARTIŞMALI KARAR

Gezi Davası’nda tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hak ihlali yaşadığına hükmeden 9 Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSU BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararını tanımayarak ve bu karara imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunarak gündeme oturdu. Suç duyurusu dilekçesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.

SAVCI İNCELEME YAPACAK

Başsavcılık, konuyla ilgilenmek üzere bir savcı atadı. Savcı, mevzuat çalışması yaparak, dosyayı Başsavcı Bekir Şahin’e sunacak. Başsavcı Şahin’in de incelemenin ardından dilekçeyi Anayasa Mahkemesi’ne göndermesi bekleniyor.Gezi Davası nedir?

Gezi Davası, 2013 yılında Gezi Parkı protestolarına katılan ve çeşitli suçlamalarla yargılanan 16 sanığın yer aldığı bir davadır. Davada, sanıkların “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmektedir.



Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı ne anlama geliyor?

Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı, Gezi Davası’nda tutuklu olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın, tutukluluğunun makul süreyi aştığı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle verdiği bir karardır. Bu karar, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru yoluyla verdiği bir karardır ve yargı mercileri tarafından uygulanması zorunludur.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin suç duyurusu ne anlama geliyor?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin suç duyurusu, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına uyulmamasına ve bu kararı veren 9 üye hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma açılmasını talep ettiği bir dilekçedir. Bu dilekçe, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Bu suç duyurusu, Anayasa Mahkemesi’nin bağımsızlığına ve yargısal denetim işlevine yönelik bir müdahale olarak değerlendirilmektedir.