Yargıtay kararını verdi: ‘Erkek ol’ demek hakaret değil

Mersin’de yaşamakta olan bir kişi, tartışmış olduğu zabıta amirine “Erkek ol, görevini yap” şeklinde mesaj atmıştı. Bunun üzerine şikayet edilen şahıs hakkında ‘hakaret’ suçundan kamu davası açılmıştı. Yargılamayı gerçekleştiren Mersin 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi ile kişiye 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi. Hakkında hapis kararı verilen şahıs ise karara itiraz etti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi ise ‘erkek ol’ lafının hakaret olmadığına hükmetti ve kişinin aldığı hapis cezası kararını bozdu. Şahıs tarafından kullanılan ‘erkek ol’ sözünün, ‘onur, şeref ve saygınlığı rencide edici’ olmadığına kanaat getiren Daire, bu söylemin ‘rahatsız edici ve kaba’ olduğuna karar verdi.

Yargıtay tarafından verilen yeni karar ile birlikte şahıs hakkındaki hapis cezası kararı bozuldu.