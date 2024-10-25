Yargıtay, Mehmet Baransu'nun Ceza İddiasını Onadı

Yargıtay'ın Kısa Süreli İncelemesi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu hakkında verilen ceza ile ilgili önemli bir karar aldı. Baransu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkum olduğu 13 yıl 6 ay hapis cezasına devam kararı verildi.

Dairenin Karar Süreci

Dairenin, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 19 Temmuz 2020'de verilen hüküm üzerine yaptığı temyiz incelemesi tamamlandı. İnceleme sonucunda, yerel mahkemenin kararına uygun olarak cezanın onanmasına karar verildi.

Davanın Detayları

Mehmet Baransu hakkında, "Mersin Limanı'nda gümrükte ele geçirildiği iddia edilen genetiği değiştirilmiş pirinç" ile ilgili yayımları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Baransu'nun, FETÖ mensubu emniyet görevlilerinin elde ettiği ve gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeleri yayınladığı tespit edildi.

Söz konusu yayımların, "FETÖ'nün faaliyetleri kapsamında kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti hükümetini zor durumda bırakma" amacı taşıdığı belirlenince, Baransu hakkında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kamu davası açıldı. Baransu, "gizliliği ihlal" suçundan 2 yıl, "yasaklanan bilgileri açıklama" suçundan 4 yıl ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 13 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz Süreci

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Baransu'nun "gizliliği ihlal" ve "yasaklanan bilgileri açıklama" suçlarından aldığı toplam 6 yıl hapis cezasını 2022 yılında hukuka uygun bulmuştu.